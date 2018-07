ivi, Právo

„Určitě neplánuji kandidaturu na prezidenta. Na tisíc procent,“ řekl Mečiar, který se o nejvyšší funkci neúspěšně ucházel dvakrát v letech 1999 a 2004.

Ačkoli bývalý slovenský premiér svůj plán více neupřesnil, podle politického analytika Jána Beránka je jen těžko představitelné, že by se muž, který zažil vrcholnou politiku, zajímal například o tu regionální. „Jedině pokud by to bral jako hobby,“ řekl.

Vladimír Mečiar na tiskové konferenci

FOTO: Andrej Stolár , ČTK

Beránek nicméně připouští, že některým voličům může stále imponovat postava Mečiara obhajujícího národní zájmy Slovenska.

Vlastní strana? Možná...



Politolog Grigorij Mesežnikov se domnívá, že Mečiar možná založí vlastní stranu. „Pro člověka, který stál v čele strany s podporou 35 až 37 procent a který o sobě tvrdí, že je otcem slovenské samostatnosti, je nepravděpodobné, aby vstoupil do strany, kterou založí někdo jiný,“ řekl Mesežnikov.

Video

Vladimír Mečiar se loučil písní S Pánom Bohom

Zapochyboval však, zda má Mečiar ještě dostatečný potenciál. „Je otázkou, zda má dostatek politického testosteronu, aby voliče oslovil,“ dodal politolog.

Podle sociologa Martina Slosiarika by se Mečiar mohl objevit rovněž jako podporovatel některé ze stávajících politických stran.

Z politiky se stáhl



Mečiar stál v čele slovenské vlády v době rozdělení Československa v roce 1993. Jeho Lidová strana HZDS se stala ještě jednou koaliční stranou v letech 2006 až 2010 ve vládě premiéra Roberta Fica. V parlamentních volbách v roce 2012 získala Lidová strana HZDS necelé procento hlasů a v roce 2013 zanikla.

Na letišti v Praze-Ruzyni byla 29. 10. 1992 podepsána první asociační smlouva o budoucí spolupráci po rozdělení země mezi ČR a SR. Podepsali ji Václav Klaus a Vladimír Mečiar.

FOTO: Václav Jirsa, Právo

Mečiar se pak v politice neangažoval a žil střídavě ve své vile Elektra v Trenčianských Teplicích a na svém statku v nedaleké obci Dolná Poruba.