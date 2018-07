nek, vpl, Novinky, DPA, BBC, Právo

„Muž z regionu Rafina východně od Atén pálil větve a klestí. Oheň se mu vymkl z kontroly a velice rychle se rozšířil na okolní stromy a porosty. Vyšetřovatelé znají mužovu totožnost,“ sdělil deník.

Lidé se snažili utéci před ohněm do moře.

FOTO: Elia Kallia, ČTK/AP

To, že požáry byly založeny úmyslně, potvrdil Nikos Toskas, náměstek ministra pro veřejný pořádek. „Máme závažné indicie, které nás vedou k tomuto závěru. Zahájili jsme proto vyšetřování případného trestného činu,“ řekl Toskas, který ovšem nechtěl sdělit konkrétní údaje, aby vyšetřování nekomplikoval.

Letecké záběry na následky lesních požárů v Řecku

FOTO: AP/Reuters

„Existují jistá svědectví, ale v tuto chvíli nemohu říct víc,“ dodal na tiskové konferenci, které se zúčastnili také vládní mluvčí Dimitris Tzanakopulos a šéfové hasičů a policie. Policie zatím nikoho nezatkla. Řečtí právní experti jsou přesvědčeni, že vyšetřování a následné soudní procesy se mohou protáhnout na týdny až měsíce.

Situace v postižených místech se mezitím zklidnila, hasiči mají oblasti pod kontrolou. Nebezpečí nových požárů je podle nich nízké i proto, že hořící porosty pomohl uhasit déšť.

Hasiči, zdravotníci a také vojáci nadále prohledávají zničené domy a pátrají po pohřešovaných osobách. Těch je momentálně 25. Pokračuje také identifikace obětí, která je ale v některých případech obtížná vzhledem k tomu, že těla jsou zcela spálená. „Příbuzným všech obětí jsme odebrali vzorky DNA, výsledky srovnávání budeme mít v příštích dnech,“ řekl patolog Ilias Bojokas.

Bude trvat ještě několik dní, než policie na základě analýz DNA od příbuzných identifikuje všechny oběti, jejichž těla se nacházejí v aténských márnicích.

Zničený dům v obci Mati

FOTO: Costas Baltas, Reuters

Řecká vláda nadále čelí ostré kritice obyvatel postižených oblastí, že na katastrofu reagovala pomalu, neměla připravený evakuační plán a nechala zoufalé lidi na pospas plamenům. Kabinet se brání a tvrdí, že reakce místních úřadů na požáry byla adekvátní a že za tak krátkou dobu nebylo možné evakuovat tolik lidí.

Nikos Tosaks, řecký ministr pro veřejný pořádek, poukázal na skutečnost, že při výstavbě požáry nejvíc postižené obce Mati a jejího okolí se za posledních šedesát let při územním plánování udělalo tolik chyb, že to vytvořilo stav de facto znemožňující zásah hasičů.

„Polovina budov byla postavena bez stavebního povolení. Pláže byly obehnané ploty, což lidem znemožnilo uniknout před plameny do moře,“ řekl.

Pohled na obec Mati

FOTO: Social Media, Reuters

Starosta oblasti Vagelis Bournos připustil, že i kdyby úřady evakuaci vyhlásily, řada obyvatel by prý neuposlechla. „Někteří lidé, kteří jsou nyní rozhořčeni, by v případě nařízení evakuace stejně neodešli, protože by se snažili chránit své domovy,“ řekl Bournos.