Novinky, ČTK

Matthew podle BBC uvedl, že mu Charlie při telefonickém rozhovoru řekl, že se dotkl lahvičky s parfémem. Policie informaci od bratra odmítla agentuře AFP potvrdit vzhledem k pokračujícímu vyšetřování, ale dříve uvedla, že jed, kterým se oba otrávili 30. června v Amesbury, byl v „malé lahvičce“. [celá zpráva]

Už v pátek policie zopakovala varování Rady pro veřejné zdraví, aby lidé nikde nebrali odhozené předměty včetně kosmetiky. Policie nevyloučila, že jedem mohly být kontaminovány další předměty. [celá zpráva]

Je napůl probuzený a říkal: ,zabili mojí přítelkyni' bratr otráveného muže

Matthey, který také navštívil Charlieho v nemocnici, řekl, že to „není bratr, jak ho zná“. Zmínil, že je „kost a kůže“, i když už jí pevnou stranu: „Je napůl probuzený a říkal: ,zabili mojí přítelkyni',“ uvedl při návštěvě v salisburské nemocnici.

Podle redaktora BBC Danny Shawa by mohla být informace o lahvičce důležitou stopou, která by mohla napomoci zjistit, odkud jed pocházel, zvláště v případě, kdy by nešlo o běžný parfém prodávaný v Británii.

Souvislost s otravou Skripalových



Britští policisté jsou přesvědčeni, že otrava Strugessové a Rowleyho z 30. června souvisí s březnovou otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Británie připisuje útok na ně Rusku a tvrdí, že jed byl do Británie dopraven z Ruska, kde byl vyvinut. Moskva to popírá.

Dříve se objevily zprávy, že jed mohla nevědomky přivézt do Británie právě Julije, která přiletěla za otcem pár dnů před otravou, pak se ale uvádělo, že jedem byla natřena klika dveří jejich domu.

Ve všech případech byl použit novičok v tekuté formě, který na vzduchu přestává účinkovat po několika hodinách, ale dobře uzavřený může být nebezpečný i po padesáti letech.

Jedno z dětí Sturgessové si přeje, aby americký prezident Donald Trump jednal o otravě v Británii na pondělním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Neschvaluji politiku Donalda Trumpa a nikdy ho nebudu podporovat, ale byl bych rád, kdyby o případu mé matky promluvil s ruským prezidentem. Matce je třeba zjednat spravedlnost,” řekl devatenáctiletý Ewan Hope listu Sunday Mirror.