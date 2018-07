Trump podle dobře informovaného zdroje ve čtvrtek spojencům na setkání s prezidenty Ukrajiny a Gruzie pohrozil, že pokud do ledna všichni nenavýší své výdaje na obranu na kýžená dvě procenta, „nastane peklo“.

Podle jiného diplomata následně německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala k jednání jen lídrů 29 členských zemí doprovázených jedním ministrem, „aby se nehádali před partnery“.

Po schůzce kancléřka uvedla, že všichni účastníci mimořádné schůzky zemí NATO svolané kvůli požadavku USA ohledně výdajů na obranu vyjádřili jasný závazek vůči NATO. Francie zvýší výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2024, řekl na summitu NATO prezident Emanuel Macron. Aliance je podle něj jednotná.

Kvůli požadavku se následně na mimořádném jednání v Bruselu sešly špičky aliančních zemí už bez gruzínských a ukrajinských partnerů.

Trump už ráno na Twitteru zopakoval svou představu, že spojenci by na obranu měli perspektivně vydávat dokonce čtyři procenta HDP.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.