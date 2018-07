„Na tom, jak vyřešíme otázku migrace, bude záviset, zda bude Evropa (jak ji známe) dál existovat i v budoucnosti,“ uvedla podle stanice Deutsche Welle.

„Migrace je globální problém, který vyžaduje globální řešení,“ zdůraznila kancléřka. Dodala, že je potřeba právně přijatelná, realistická a solidární odpověď, která nebude přetěžovat lidi. „Musí existovat větší pořádek ve všech způsobech migrace, aby lidé věřili, že právo a pořádek budou prosazeny,” uvedla.

Připomněla přitom, že na summitu EU minulý týden v Bruselu se všichni přes různé názory na problém migrace shodli v tom, že ho nemohou řešit jednotlivé země samy, nýbrž že „je to úkol, který se týká všech”. Zmínila, že jednání

vedla ke sjednocení postojů a podařilo se překlenout rozpory.

Merkelová připomněla, že množství lidí, kteří se na člunech dostávají do Evropy přes Středozemní moře, pokleslo o 95 procent. Přesto, jak dodala, se musí posílit ochrana vnějších evropských hranic. Slíbila přitom, že Německo k tomu svým dílem přispěje. Ocenila přitom Turecko, které je sice neustále kritizováno, ale proud migrace na Balkán zastavilo.

Angela Merkelová

FOTO: Jutrczenka von Bernd, ČTK

Ve Spolkovém sněmu ovšem Merkelová, která ocenila, že se Německo nezadlužuje, čelila tvrdé kritice. Šéfka frakce extremistické a zároveň nejsilnější opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová Merkelovou obvinila, že její trvání na liberální migrační politice rozdělilo Německo i Evropu. „Německo se pod vaší vládou stalo motorem a stabilizátorem chaosu. Ukončete tu tragédii a prosím, odstupte!” vyzvala Merkelovou.

Merkelová promluvila v parlamentu krátce poté, co se v pondělí večer podařilo vyřešit krizi mezi křesťanskými demokraty z CDU a sesterskou bavorskou CSU. Výsledkem je, že na bavorsko-rakouských hranicích se budou odmítat migranti, kteří si podali žádost o azyl v jiné zemi EU. „Uprchlíci nemohou sami rozhodovat, kde se jejich žádost projedná,“ zdůraznila kancléřka, která ustoupila Seehoferovi, a zmínila dohodu s Řeckem, které je přijme zpět. [celá zpráva]

