Sun: Atentátníci na Skripala byli dva, po útoku odjeli a chrání je Putin

Atentátníci, kteří otrávili někdejšího britsko-ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji, byli dva a po útoku s největší pravděpodobností uprchli do Ruska. S odvoláním na zdroje ze Scotland Yardu to napsal přední britský bulvární deník The Sun. Muži, kteří Skripalovým usilovali o život, jsou podle listu pod ochranou ruského prezidenta Vladimira Putina.