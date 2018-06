ivi, Právo

Novelizace doslova říká, že zákaz by se měl týkat „bydlení na veřejných prostranstvích“. Podle vlády by toto opatření mělo sloužit zachování lidské důstojnosti bezdomovců. FIDESZ se chce zavázat, že v rámci zmíněného opatření, zabezpečí každému bezdomovci ubytování a pracovní příležitost.

„Je to problém několika posledních desetiletí, že bezdomovci využívají k životu veřejná prostranství,“ upozornil poslanec vládní strany István Bajkai na tiskové konferenci. Poslanec označil dlouhodobý pobyt bezdomovců na veřejných prostranstvích za sociální, bezpečnostní a zdravotnický problém.

Přístřeší a prospěšné práce



Podle návrhu vládní strany by měl stát ve spolupráci se samosprávami zabezpečit denní i noční ubytovaní těchto lidí. „Lidé bez domova by se měli rovněž zapojit do programu veřejně prospěšných prací,“ zdůraznil poslanec Bajkai.

Jen ve dvoumiliónové metropoli Budapešť žije odhadem 10 tisíc bezdomovců. Před několika lety zakázala městská rada přespání bezdomovců na turisticky frekventovaných místech, v podchodech metra a v blízkosti dětských hřišť. Počet bezdomovců alarmujícím způsobem stoupá také v menších městech.