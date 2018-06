Novinky

Řím podle agentury AP přijímá italské lodě, ale uzavírá přístavy lodím humanitárních organizací plujících pod vlajkou některé z evropských zemí. Nebrání však příjezdu italských plavidel, která se podílejí na pátracích a záchranných akcích ve Středomoří. Itálie tedy stále přijímá žadatele o azyl, ale chce, aby tak činily i ostatní evropské země, napsala agentura AP.

Loď Diciotti, která ve středu připlula do Katánie, patří italské pobřežní stráži a byla na akci, do níž ji vyslaly italské úřady, připomíná agentura AP. Běženci byli z moře zachráněni během sedmi pátracích akcí u libyjského pobřeží. Kromě zachráněných přepravila pobřežní stráž do přístavu i dva utonulé.

Na lodi bylo velké množství rodin s malými dětmi.

Většina migrantů pochází z Eritreje.

Loď, která připlula do sicilského přístavu Katánia, přivezla na palubě přes 900 běženců.

V některých sicilských přístavech se od víkendu konají demonstrace pod názvem Otevřené přístavy. Je to reakce na situaci kolem lodě Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s 625 migranty na palubě, kterou v neděli odmítly přijmout Itálie a Malta. Migranty se nakonec rozhodlo přijmout Španělsko v přístavu Valencie.

Do sicilského přístavu Katánia dorazila ve středu loď s více než 900 běženci.

Případ lodi Aquarius vyvolal roztržku mezi Itálií a dalšími zeměmi EU. Nejostřeji se k rozhodnutí italských úřadů vyslovil francouzský prezident Emmanuel Macron, který označil jednání italské vlády za nezodpovědnost a cynismus.

Většina běženců pochází z Eritreje.

Itálie odpověděla stejně ostře. Italský premiér Giuseppe Conte vzkázal, že Macron ve skutečnosti neví, o co jde. „Itálie nemůže přijmout pokrytecké poučování od zemí, které vždy dávaly přednost tomu otáčet se zády, když přijde na imigraci,“ uvedl Conte. Na středu si pak italská vláda předvolala francouzského velvyslance Christiana Masseta.