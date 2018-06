brw, Právo

Během teroristického útoku v pařížském klubu Bataclan 13. listopadu 2015 byla v jeho blízkosti ozbrojená vojenská hlídka, avšak nezasáhla, protože jí to nepovolovala služební pravidla.

„Nemáme v úmyslu dosáhnout potrestání těch konkrétních vojáků, ale chceme vědět, kdo z tehdejší francouzské vlády za to nese zodpovědnost,“ řekla Samia Maktoufová, právnička zastupující rodiny obětí.

„Vím, že mi to bratra nevrátí, ale chci znát pravdu. Pokud by ti vojáci zasáhli, možná by počet obětí nebyl tak velký,“ dodal Sebastien Gomet, jenž v klubu ztratil mladšího bratra Cedrika.

Teroristé začali řádit v Bataclanu ve 21.40 hodin. O 11 minut později na místo, odkud se ozývala palba z kalašnikovů, dorazili policisté. Jejich velící se tázal nadřízených, zda může do akce zapojit přítomné vojáky.

„Negativní, nezapojujte je, nejsme ve válečné zóně,“ zněla odpověď z policejní prefektury. Tehdejší ministr vnitra Jean-Yves Le Drian odůvodňoval rozkaz „absencí potřebného policejního výcviku“. Vojáci prý také odmítli půjčit své útočné pušky policistům, protože to bylo „proti předpisům“. Tu noc zabili teroristé v Paříži 130 lidí, 90 z nich v Bataclanu.