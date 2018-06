Novinky

Vykám si s Milošem Zemanem, svěřil se Putin divákům během besedy, při níž prostřednictvím televizní obrazovky odpovídal na otázky občanů týkající se ruské vnitřní i zahraniční politiky.

„Je přece jen starší než já, myslím, že se chovám správně,“ řekl 65letý ruský prezident o vztahu se svým o osm let starším českým protějškem. Angele Merkelové je 63 let, Emmanuelu Macronovi je 40 let.

Putin s povděkem poznamenal, že v případě anglicky hovořících státníků problém s tykáním a vykáním odpadá. Angličtina oslovení nerozlišuje.

Zeman navštívil Putina v Rusku v roce 2015 a loni. Oba státníci spolu hovořili i předloni v květnu v Pekingu.