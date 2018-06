Novinky

„Mluvil jsem o potřebě dalších osmi biliónů rublů v rozpočtu,“ řekl Putin s narážkou na předchozí vyjádření z projevu o stavu federace, kolik peněz by bylo potřeba pro další rozvoj země a zlepšení situace obyvatel.

Nakonec od daní, které plánoval, ustoupil: „Jednou z možností jsou daně z příjmu fyzických osob. Ta byla navrhována řadou politických stran a diferencovaná škála daně z příjmů se zdá sociálně spravedlivější. Kdo má vyšší příjmy, měl by platit vyšší daně, ale praxe je složitější – ukazuje se, že jakmile je tato daň zavedena, část občanů, která má vyšší příjmy, se snaží tyto příjmy skrývat, dostávají část výplaty v obálkách. Stejně tak daň z obratu. Daň z obratu tu byla, ale je to zásadní zátěž pro celou ekonomiku a občany. Nesporně to povede ke zvýšení inflace. Dospěli jsme k tomu, že zavedení není ospravedlnitelné.“ Už ale nevysvětlil, kde chce vzít peníze.

Putin se na úvod chlubil: „Zaznamenali jsme historické minimum v inflaci.“ Uváděl to spolu s dalšími výsledky hospodářství, kde zmiňoval drobný růst hospodářství ve výši 1,5 procenta.

Ruský prezident Vladimir Putin odpovídá na dotazy obyvatel

FOTO: Sputnik, Reuters

V květnu však inflace prudce stoupla kvůli růstu cen, kdy litr benzínu stojí už 45 rublů (asi 15,80 Kč). V přenosu zaznělo, že v květnu stoupla cena benzínu o 5,56 rublu (asi dvě koruny) a že problém se už podařilo vyřešit a domluvit zastropování ceny na pumpách. Snížila se prý spotřební daň z benzínu a zvýšila se i těžba.

Putin těmito odpověďmi čelil asi nejtvrdší výtce, když od jednoho z posluchačů z Petrohradu slyšel, že ho volili, tak by s tím měl něco udělat.

Prezident dále obyvatele ujišťoval, že nemíní zavřít sociální sítě a že v případě Telegramu šlo jen o to, že teroristé využili šifrované komunikace. Pravil, že zákaz je nejjednodušší, ale budou se hledat jiné cesty.

Putin také hájil, že neobměnil výrazněji vládu, jak se čekalo. Podle něj by úplná obměna vlády vedla k tomu, že se by se plán rozvoje, který se připravoval v posledním roce a půl, zpozdil o dva roky.

Vztah Západu



Ruský prezident si dále v debatě opět stěžoval na sankce a na to, že je Rusko neustále ze všeho obviňováno: „Mohu jen zopakovat: Je to takový způsob zadržování Ruska, jako jsou ty nekonečné sankce, ta nekonečná obvinění vytvářejí základnu k zadržování Ruska. Vidí v Rusku hrozbu, vidí, že se Rusko pro ně stává konkurentem. Nikdo se nemá zadržovat, ani Rusko.“

Podle něj si to pomalu partneři Ruska uvědomují, ale neví, kdy se situace změní: „Nemohu hovořit o konkrétních lhůtách. My musíme bránit své politické a ekonomické zájmy, dělat to ne hrubě, ale důsledně. Tlak skončí, až se naši partneři ujistí, že jejich metody nejsou efektivní.”

Vladimir Putin

FOTO: Sputnik, Reuters

Putin v této souvislosti uvedl, že nyní i evropští politici pociťují sankce, protože jsou americká cla na hliník a ocel vyhlášená prezidentem Donaldem Trumpem také jistým druhem sankcí, i když se jim říká jinak. Podle Putina není možné, aby Spojené státy dělaly ekonomického četníka celému světu, a připomněl své dřívější varování, že „Spojené státy šíří jurisdikci svých zákonů za své hranice a dochází k tomu ve vztahu k evropským partnerům”. „Je třeba si sednout za jednací stůl a vypracovat přijatelná pravidla pro všechny,“ dodal.

Kritizoval i to, že Spojené státy ustupují od odzbrojovacích dohod: „Strach ze vzájemného zničení zadržoval vůdčí mocnosti před prudkými reakcemi. To, že Spojené státy odstoupily od odzbrojovacích smluv, je ústup od stability. Naše kroky budou směřovat k tomu, aby parita zůstala zachovaná.“

Putin byl v odmítání sankcí konzistentní. Odmítl i uvalení sankcí na pobaltské státy, které diskriminují své ruskojazyčné občany.

Ukrajinu Putin varoval před ofenzívou v Donbasu a zadoufal, že se tak ani nestane. Přiznal, že Rusko oběma samozvaným separatistickým republikám poskytuje pomoc. Zpochybnil přístup Kyjeva, který blokuje část svého obsazeného území v držení separatistů a ostřeluje je.