Novinky

V současné době si ve francouzských věznicích odpykává trest více než 500 lidí odsouzených za terorismus. Dalších 1200 trestanců, kteří jsou za mřížemi za jinou trestnou činnost, se navíc ve věznicích zradikalizovalo, uvedla televize BFMT s odkazem na studii Centra pro analýzu terorismu.

Rapport @CAT_Centre sur la justice pénale face au djihadisme #Syrie #Irak (2014-2017): Date théorique de sortie (65% des condamnés, soit 115 personnes, auront purgé leur peine d’ici 2020) pic.twitter.com/7O4tVqzDqd — CAT (@CAT_Centre) 25. května 2018

Odhadované termíny propouštění osob odsouzených za terorismus

Bezpečnostní situaci komplikuje i dalších 600 až 700 francouzských extremistů, kteří působili v organizaci Islámský stát v Iráku a Sýrii. Předpokládá se, že někteří z nich přišli v bojích o život, část by se však mohla chtít vrátit. Tajné služby netuší, kde se tito lidé nacházejí.

„Všichni, kdo se připojili k Islámskému státu a bojovali v Iráku a Sýrii, jsou vinni zločineckým spiknutím a měli by se zodpovídat před soudem,“ uvedl Molins.

Abdeslam stane před soudem



Podle francouzských úřadů jsou pravděpodobně mezi mrtvými na Blízkém východě i organizátoři útoků v Paříži z listopadu 2015. Jediného přeživšího podezřelého pachatele, Salaha Abdeslama, čeká v Paříži soud.

Zpráva Centra pro analýzu terorismu uvádí, že současné rozsudky jsou přísnější a uložené tresty delší než v minulosti. V roce 2014 byla průměrná délka trestu tři roky a osm měsíců. V roce 2016 to bylo pět let a 10 měsíců a v roce 2017 už to bylo sedm let a jeden měsíc.

Aby se zmírnila rizika, měli by vězni po propuštění podléhat zvýšenému dohledu.