„Zuby jsou autentické, neexistují žádné pochybnosti,” řekl vedoucí týmu Philippe Charlier. „Můžeme ukončit veškeré konspirační teorie o vůdci třetí říše. Neprchl v ponorce do Argentiny, nežil na tajné základně v Antarktidě ani na odvrácené straně měsíce,“ řekl Charlier. Hitler svůj život ukončil sebevraždou v bunkru pod kancléřstvím v ruinách nacistického hlavního města spolu se svou manželkou Evou Braunovou.

Ce soir retour sur l’actualité dans #Carbone14 @franceculture : Des dents conservées à Moscou sont bien celles d’Adolf Hitler, mort en 1945 - https://t.co/dtkIgAysCE — carbone 14 (@LeSalonNoirFC) 20. května 2018

Zuby se shodují se záznamy, které po válce poskytla asistentka Hitlerova zubaře Käthe Heusermannová. Jejich pravost později spojencům potvrdil i samotný dentista Hugo Blaschke. V dochovaných čelistech jsou nezvyklé zubní můstky a protézy. Jsou na nich i patrné následky chemické reakce, kterou vyvolala kapsle s kyanidem. Experti nenašli na zubech žádné stopy po konzumaci masa, což odpovídá informacím, že Hitler byl vegetarián.

#Hitler est bien mort en 1945 à Berlin, et ses restes sont à Moscou. Notre étude biomédicale définitive est à lire ici : https://t.co/cz0DDCDgK8 pic.twitter.com/Fjd1UiEdoq — Philippe Charlier (@doctroptard) 18. května 2018

Experti uvedli, že Hitler měl nesmírně zkažené zuby, proto s ním byl v bunkru také osobní zubní lékař Blaschke. Problémy s chrupem stály podle patologů také za vůdcovým zápachem z úst. „Hitlerovy zuby byly tak špatné, že zuby samotné umožnily identifikovat jeho mrtvolu,” řekl forenzní patolog Mark Benecke.

Francouzští experti ale měli možnost zkoumat fragmenty Hitlerovy lebky. Srovnáním s rentgenovými snímky vůdcovy hlavy z let před jeho smrtí se potvrdilo to, co respektovaní historici tvrdí. Adolf Hitler se zastřelil a současně použil kapsli s kyanidem.

Stalin podle Deutche Welle na zprávu o Hitlerově smrti uvalil embargo. Podle serveru právě on pomohl rozdmýchávat konspirační teorie s tím, že západní spojenci pomohli vůdci uprchnout.