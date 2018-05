Vítězem voleb by se v dubnu podle volebního modelu společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 14 a třetí Piráti 11 procent. Ve Sněmovně by zasedli i zástupci SPD, která by dostala devět procent.... Celý článek Okamura ztrácí, ODS posiluje. Volby by vyhrálo ANO»