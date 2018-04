Ivan Vilček (Budapešť), Právo

Představitelé opozičních stran se na mnoha místech dokázali dohodnout a ustoupili ve prospěch kandidáta, který má největší šance porazit kandidáta vládní strany. Například předseda hnutí Momentum András Fekete-Győr odstoupil v pátém budapešťském obvodě ve prospěch kandidáta socialistů. „Momentum nadále kandiduje jako hnutí. Chceme dosáhnout, aby mladí lidé neodcházeli z Maďarska a ti, kteří odešli, aby se vrátili,” nechal se slyšet předseda hnutí.

Ve městě Szekszárd došlo k odstoupení i v sobotu na poslední možnou chvíli. Kandidát Maďarské socialistické strany Tamás Harangozó odstoupil ve prospěch kandidáta strany Politika může být jiná Ákose Hadházyho, který má větší šanci ke zvolení.

Neporazitelný FIDESZ

Ve stranických kandidátkách je FIDESZ v momentální formě neporazitelný. Má značnou podporu ve městech, v obcích a také u zahraničních Maďarů, kteří díky Orbánově straně dostali občanství. „Jsem Maďar ze Sedmihradska a svůj hlas odevzdám Orbánovi,” říká László Juhos. „Orbán pro nás Maďary v zahraničí udělal hodně a určitě ho v neděli podpořím,” dodává Ildikó Pappová.

Györgyi Kissová z Budapešti nechce, aby Orbán pokračoval. „Svůj hlas dám socialistům, protože v případě menších opozičních stran by můj hlas možná propadl. Je mi sympatické hnutí Momentum, ale pokud nepřekročí pět procent, do parlamentu se nedostane,“ říká. Andrea Altová z Budapešti si rovněž vybrala socialisty. „Nechci, aby vyhrál FIDESZ ani Jobbik. Z taktického hlediska mi to vychází tak, že dáme i s manželem hlas Maďarské socialistické straně,“ říká mladá maminka.

Přeměna Jobbiku

Strana Jobbik se za poslední léta změnila z extrémně radikální strany v umírněnější lidovou stranu. Řadu jejich radikálních stoupenců to odradilo. „Jobbik už není představitelem maďarských zájmů, ale dala se do služeb mezinárodního kapitálu,“ říká její bývalý volič Gábor Endrédy z města Eger. „Orbán vede Maďarsko špatným směrem, ale po obratu Jobbiku nemám, koho bych volila,“ dodává Enikő Molnárová z města Mosonmagyaróvár. „Byl jsem voličem Jobbik-u, ale v neděli dám hlas Orbánovi, protože jako jediný opravdu hájí zájmy Maďarů,“ zdůraznil László Tettamanti z Budapešti.