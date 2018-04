Novinky, ČTK

„To protiřečí tomu, co jsme předtím slyšeli od britských politiků, a určitě to zvýší tlak na Británii, aby předložila další důkaz o tom, že stopy přesvědčivě vedou do Moskvy," řekl Erler.

Dodal, že informace tajných služeb patrně vedly Británii k tomu, že v souvislosti s pokusem o vraždu bývalého agenta obvinila přímo ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Zjevně z britské strany existovaly takové zprávy, založené na informacích tajných služeb, takže nejen Porton Down sehrál svou roli, ale také dodatečné informace,“ řekl Erler. „Ale ty nejsou veřejně známy a nyní je tu tlak na to, aby bylo těchto informací odhaleno více, jinak celá věc není transparentní,“ dodal Erler.

Laboratoř původ neurčila



Šéf Laboratoře obranné vědy a techniky v Porton Downu Gary Aitkenhead v úterý uvedl, že vědci z této laboratoře nebyli schopni zjistit, kde byl nervový jed vyroben.

K tomu, proč vláda označila za původ jedu Rusko, Aitkenhead řekl, že zjištění země původu vyžaduje další informace, například od tajných služeb, k nimž má přístup vláda. Laboratoř se prý soustředila na posouzení toho, o jakou látku jde, jakou má kvalitu a podobně.

Německo, stejně jako Británie, USA a řada dalších států včetně České republiky, kvůli útoku z 4. března vypovědělo ruské diplomaty. Rusko reagovalo recipročně.

Erler ve středu zdůraznil, že stupňování napětí mezi Západem a Ruskem musí skončit. Vyzval rovněž Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), aby provedla nezávislé vyšetřování kolem jedovaté látky použité při útoku na Skripala.