Uzavření ruského zastoupení v Seattlu nařídil počátkem týdne Bílý dům spolu s vyhoštěním 60 ruských diplomatů v reakci na kauzu otráveného ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. [celá zpráva]

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide