Počet hlasů je rekordní, před šesti lety získal Putin 63,6 procenta hlasů a v roce 2004 71,31 procenta. Rekordní byla i volební účast. Po sečtení 95 procent hlasů 63,7 procent. „Přesáhne 67 procent," řekl agentuře TASS místopředseda ústřední volební komise Nikolaj Bulajev Před šesti lety se voleb zúčastnilo 65,25 procent voličů.

Putil slíbil pokračování stávající politiky



Ruský prezident Putin večer vystoupil na Manéžním náměstí, kde bylo 35 000 lidí a pronesl povolební projev. „Mnohokrát vám děkuji za podporu, děkuji vám za velký výsledek. Vy jste náš společný tým a já jsem člen tohoto týmu, velkého národního týmu.“ K výsledkům voleb uvedl, že i když se v posledních letech pracovalo ve složitých podmínkách, tak v nich vidí „důvěru a naději našich lidí, že budeme pokračovat a dosáhneme ještě lepších výsledků.“

„Čeká nás další úspěch, musíme udržet jednotu," řekl a přítomné strhl ke skandování "Rusko, Rusko".

Zmínil, že je třeba získat i ty lidi, kteří nehlasovali pro něj: „Je velice důležité zachovat jednotu, abychom se mohli posunout kupředu. Budeme myslet na budoucnost naší veliké vlasti a našich dětí. Jsme odsouzeni k úspěchu! Pusťme se do velké práce ve jménu Ruska.” Zmínil, že nikdo by se po nedělních volbách neměl cítit poraženým.

Putin zvažuje obměnu vlády, znovu už kandidovat nechce



O vládních změnách Putin rozhodne po inauguraci, která se uskuteční 7. května: „Co se týká premiéra a vlády, přemýšlím o tom. Teprve jsem o tom dnes začal přemýšlet, protože bylo nutné počkat na volební výsledky.”

Otázku dalšího, pátého mandátu označil za legrační. V roce 2024 kandidovat nebude, neumožňuje mu to ústava, „Žádné ústavní změny neplánuji,” prohlásil. A co se týká dalších voleb v roce 2030, 65letý Putin pobaveně řekl: „Jen si to spočítejte, copak tady budu sedět do sta let? Ne!"

Vladimir Putin při projevu v Moskvě

FOTO: Pavel Golovkin, ČTK/AP

Putin se vyjádřil i k obvinění britského ministra zahraničí Borise Johnsona, že dvojitého agenta Sergeje Skripala v Salisbury zabil neurotoxin novičok a že jej Rusko v posledních deseti letech dále vyrábělo: „Co se týká této tragédie, já se o ní dozvěděl z médií a první, co mne napadlo bylo - jestliže šlo o bojovou otravnou látku, tak že Rusko takové jedy nemá, všechny podobné látky jsme jako první zlikvidovali, ale že naši partneři své závazky nedodrželi."

Putin kraloval na Krymu



Na anektovaném Krymu získal Putin mnohem více hlasů, než v jiných oblastech. Po sečtení 2,5 procenta volebních lístků získal průběžných 91,7 procenta hlasů, Grudinin a Žirinovskij pak okolo dvou procent, uvedla agentura Interfax .

Ukrajina se ohradila proti volbám na Krymu. Ukrajinští nacionalisté bránili Rusům hlasovat v Kyjevě, když zablokovali budovu ambasády.

V Rusku se uzavřely v 19:00 SEČ poslední volební místnosti, když skončilo hlasování v Kaliningradu.

Stížnosti na neregulérnost voleb

Sobčaková pohrozila, že kvůli pěti nejzávažnějším manipulacím s hlasovacími lítsky zvažuje podání stížnosti. Jmenovitě jde o případy v Jakutsku, Dagestánu, Arťomovském, v Kemerovské oblasti a ve městě Ljuběrcy. Právě tam v jednom z okrsků voliči vhazovali do uren více hlasovacích lístků.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní kamery ve volebních místnostech v Rusku odhalily případy podezřelého vhazování lístků do uren

Výsledky voleb v tomto obvodě byly anulovány, uvedla předsedkyně volební komise Ella Pamfilovová: „Komise se rozhodla označit volby v tomto místě za neplatné, hlasovací lístky jsou neplatné. Toto řešení jsme předali místní volební komisi.”

Stěžuje si i komunista Grudinin. „Už teď je jasné, že volby nebyly čestné. Byly to nejšpinavější volby v postsovětské éře. Naneštěstí měl Navalnyj pravdu - v Moskevské oblasti můžete volit dvakrát nebo třikrát,” řekl Interfaxu.

Spokojen nebyl ani Žirinovskij: „Podmínky jsou naprosto nerovné, není tu demokracie, není tu soutěž, je tu jeden kandidát Kremlu.”

Další neúspěšný kandidát, liberál Grigorij Javlinskij řekl, že nešlo o opravdové volby: „Dokonale chápeme, že se tato procedura nepodobá skutečným volbám, pokrytí médii je nerovnoměrné, je tu administrativní tlak...” Výsledek označil za tragický pro Rusko: „Země míří do skutečné propasti, před námi jsou špatné časy a šance na změnu se zmenšují. My ale neskládáme ruce, budeme pokračovat v boji za lepší budoucnost, za změny v zemi.” Naději mu dává milión hlasů, které získal.

Rusové se těší z volebních výsledků v Moskve na Manéžním náměstí.

FOTO: Pavel Golovkin, ČTK/AP

Policisté už o půl páté evidovali 642 stížností. Volební komise obdržela 1200 stížností na porušení hlasovacích procedur, ani jednu ale od stran nebo kandidátů.

Zaznamenané problémy ve volebních okrscích podle komise platnost voleb nijak neohrožují.

Podle představitele opozice Alexeje Navalného, pro kterého pracuje přes 33 tisíc lidí, ale bylo porušení několikanásobně více, jen v Moskevské oblasti přes 420, v samotné Moskvě přes 350 a v Baškorstánu přes 400. Vhazování celých svazků volebních lístků opoziční pozorovatelé zaznamenali v Čeljabinsku, Přímořském a Krasnojarském kraji, v Jakutsku nebo na jihu Sachalinu.[celá zpráva]

Vysoká volební účast



Účast byla podle průběžných odhadů vysoká. Údaje ze 17. hodiny uváděly 59,97 procenta hlasujících, uvedla agentura TASS, ale třeba ve volební místnosti v Moskvě na Kazaňském nádraží byla už v 16 hodin osmdesátiprocentní účast. Vysoká je údajně účast mladých voličů.

Putin s hlasovacím lístkem

FOTO: Sergei Chrikov, ČTK/AP

„V této volební kampani jsme prokázali maximum úcty k voliči a přesvědčili jsme ho, že na jeho hlasu záleží,” řekl novinářům místopředseda ústřední volební komise Nikolaj Bulajev. Dodal, že u některých volebních místností čekali voliči ve frontách.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V Rusku začaly prezidentské volby, svůj hlas už odevzdal Vladimir Putin nebo jeho protikandidát Vladimir Žirinovskij

U příslušníků armády a jejich rodin byla účast 98 procentní, uvedlo ministerstvo obrany.