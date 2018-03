Alexandra Malachovská, Právo

Zvrátit drtivě vysoké preference, jež dlouhodobě favorizují současnou hlavu státu, nikdo z nich nedokázal. Vladimir Putin (65) má tak po bezmála dvou desítkách let u moci v klidu umetenou cestu k dalšímu šestiletému vládnutí.

Hlavní neznámou tak podle expertů letos nebude vítěz, ale účast. „Předchozí kampaň (v roce 2012) byla dramatická. Společnost vnímala, že se mocenské vedení jen přeskupuje. Provázely ji proto protesty. Nynější kampaň je spíše komická,“ řekl politolog Alexandr Morozov listu Novaja gazeta.

Nynější kampaň je spíše komická Alexandr Morozov, politolog

Agitaci sice provázely občasné emoce i osobní invektivy kandidátů, ale na celkové ovzduší voleb to prakticky žádný dopad nemělo. Sledovanost televizních debat například prudce stoupla poté, co nacionalista Vladimir Žirinovskij v přímém přenosu vulgárně urážel Kseniji Sobčakovou, jedinou ženu mezi uchazeči o Kreml, a ta mu v reakci chrstla do tváře sklenici vody. Sympatie voličů ani to zjevně neovlivnilo.

„Uvědomte si, že jste na prezidentských debatách. Lidé volí vrchního velitele ozbrojených sil,“ napomínal moderátor výtržníky jako malé školáky, zatímco další „potenciální prezidenti“ se vesele bavili. Na sociálních sítích se vzápětí objevily pohoršené komentáře, že „klauni přeci nemohou být prezidenty“. Další uživatelé ne bezdůvodně shrnuli, že takový „skandál jen prospívá Putinovi“.

Mocný lesů pán

Podle médií Putin, jenž je formálně jediným nezávislým kandidátem, ač má za sebou vládnoucí Jednotné Rusko, hladce naplňuje vizi, která si získala přezdívku „70 krát 70“.

Ta prý vzešla z požadavku kremelské správy, která údajně měla po ruských gubernátorech požadovat zajištění 70procentní účasti a 70 procent hlasů pro stávající hlavu státu. Kreml to sice popřel, průzkumy ale nevylučují, že se tyto představy naplní.

Sociologické středisko VCIOM na základě vlastního zkoumání předpovědělo, že by se Putin mohl stát vítězem již v prvním kole volby. Sociologové tipují, že by mohl získat 69 až 73 procent, a předpokládají účast 63 až 67 procent voličů.

Ačkoli média upozornila na klesající Putinův „rating“ ve velkých městech, zejména Moskvě a Petrohradě, na celkové popularitě se to prý neodrazilo. „Je jako pán lesů, jako vládce,“ popsala vnímání voličů pro list Kommersant politická psycholožka z Moskevské státní univerzity Jelena Šestopalovová.

Podle politologa Gleba Pavlovského je jakýmsi mottem letošních voleb „boj o Putina“. „Po volbách moc nebude patřit Putinovi, ale jeho okolí... Záležet přitom bude na tom, zda se ,správcům prezidenta‘ podaří najít klíč k 70procentnímu vítězství a 70procentní účasti,“ řekl listu Vědomosti s tím, že díky vysokým preferencím se o něj „přou různé skupiny vlivu“.

„Některé figury jsou jako křoví“

Zřejmě nejvýřečnějším „protikandidátem“ je tradičně zmíněný Žirinovskij (71). Populista a nacionalista, který o sobě tvrdí, že zastupuje „opozici“, sice kritizuje stalinské represe i komunistické totalitární praktiky, avšak současné vedení chválí a zjevně mu i nahrává. Voliče láká provokativními výkřiky.

„Aljaška žádá o připojení k Ruské federaci. Její obyvatelé stojí fronty na ruské občanství ... Pokud si přejete, aby se to stalo skutečností, pak volte mě,“ vyzval v jedné upoutávce.

Mediální pozornost vzbudily i jeho hádky se Sobčakovou (36). Tu při jedné z posledních debat dokonce rozplakalo, že ji neurvalý politik obsedantně napadá a další soupeři přerušují.

Žirinovskij rovněž zdánlivě brojí i proti Pavlu Grudininovi (57), velkofarmáři, který vede zemědělský podnik s bizarním názvem Leninův sovchoz (sovchoz imeni Lenina). V kampani Grudinin (kandiduje za komunisty, i když není členem strany) proslul zejména tím, že se snažil před ústřední volební komisí zatajit milióny, jež má v zahraničních bankách. Tito „kostlivci ve skříni“ však podle expertů mají spíš přitáhnout pozornost k volbám jako takovým než vyřadit provinilé aktéry „ze hry“.

Boj o druhé místo mezi Žirinovským a Grudininem je přitom vnímán jako jediný „dramatický“ prvek voleb. Podle ředitele sociologického střediska LevadaCentr Lva Gudkova prostě mají tyto figury „fungovat na scéně jako křoví“.

Politolog Alexandr Makarkin upozornil, že hlavní odlišností letošní ruské kampaně od minulých je téma Krym. Už samotný termín voleb byl posunut a stanoven přesně na den, kdy byl poloostrov připojen k Rusku.

Přestože země čelí sankcím a mezinárodnímu tlaku zesíle nému aktuálně ještě britskou kauzou exšpióna Skripala, jde o jeden z hlavních trumfů současného Putinova mandátu. To potvrdil i na mítinku v Sevastopolu, kam vyrazil v předvečer voleb. „Ukázali jste světu skutečnou demokracii. Když jsme spolu, jsme síla!“ řekl voličům.