Příští rok letíme na Mars, slíbil Putin

Rusko zahajuje sérií misí, v rámci níž se vydá k Marsu a do hlubokého vesmíru. K rudé planetě by měla státní vesmírná společnost Roskosmos vyslat nepilotované plavidlo ještě v průběhu příštího roku. To ale má být jen začátek. Na Mars se mají v brzké době vypravit i kosmonauti. Slíbil to ruský prezident Vladimir Putin.