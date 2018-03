jz, ivi, Novinky, ČTK, Právo

V první chvíli po oznámení, že je Fico ochoten podat demisi, se zdálo, že jde o náhlý obrat ve slovenské krizi. Než ale přišly podmínky, píše deník.

„Ficova nabídka je špatný vtip. Nabídka rezignace má dvě šílené podmínky. První, že vládní strana Směr určí nástupce Fica, a že nebudou předčasné volby. Pokud by prezident Andrej Kiska vyhověl premiérovým podmínkám, znamenalo by to, že na Slovensku (skoro) všechno zůstává při stejném, a to navzdory všem korupčním skandálům, na nichž se vláda podílí,“ píše Die Welt.

Ficův „šachový tah” je podle listu jeho poslední nadějí. Kdyby totiž jeho strana Směr-SD vládla dál až do roku 2020, mohla by nad ním držet ochrannou ruku. Ficovi nyní jde o víc než o jeho úřad. „Jde mu o jeho reputaci – a v neposlední řadě i o jeho budoucnost,” dodal v komentáři Die Welt.

Podle britského serveru The Telegraph protivládní protesty na Slovensku připomínají sametovou revoluci z roku 1989, která ukončila éru komunismu v Československu.

„Fico bojuje o politické přežití. Jsou tu paralely se sametovou revolucí. Současná (slovenská) vláda naprosto ztratila kontakt s realitou, stejně jako komunistický režim nepochopil, co se dělo v roce 1989,” citoval britský server politoložku Soňu Szomolányiovou z Univerzity Komenského v Bratislavě.

Nabídka přichází pozdě



Slovenské deníky se shodují, že Ficova nabídka na demisi přichází pozdě. List Sme napsal, že nabídka na rezignaci z postu předsedy vlády výměnou za setrvání současné koalice u moci působí jako arogantní gesto lidí, kteří se nechtějí vzdát svých funkcí.

„Je pozdě. Poté, co Fico dovolil, aby se vybičovaly emoce, a veřejnost začala žádat předčasné volby, faktický ústupek již působí jako arogantní gesto lidí, kteří nejsou ochotni vzdát se křesla. Napětí ve společnosti tak může ještě posílit a koalice se bude muset beztak poroučet," napsal deník Sme.

Podle listu Pravda je případná Ficova demise posledním pokusem koalice vyřešit politickou krizi bez vypsání předčasných voleb. Deník se ptá, zda Ficova demise bude stačit prezidentovi Andreji Kiskovi, který řešení vidí v zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasných volbách.

„Na rekonstruované vládě, pokud by dostala šanci, by byla rekonstrukce jejího programu, protože pokračovat postaru, jen s vyměněnými tvářemi, nepochybně nebude stačit nikomu," napsala Pravda.

„Robert Fico byl jednoznačně nejdéle vládnoucím premiérem. Jednu dekádu stál v čele tří vlád. Jako jediný premiér ovšem může skončit v úřadu tak, že ho vymění," uvedly Hospodárske noviny k možné demisi Fica v polovině funkčního období jeho vlády.

Dodaly, že klást hlavě státu podmínky, za kterých premiér podá demisi, patrně nebude celkem standardní.