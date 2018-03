V odpoledních hodinách zasáhla menší lavina skupinu českých turistů v oblasti pod Slavkovským štítem. Jeden z nich utrpěl po pádu zranění hlavy a musel být ošetřen. Téměř ve stejný čas si zranil dolní končetinu slovenský skialpinista pod Zbojnickou chatou.

Zároveň telefonoval na tísňovou linku Horské záchranné služby (HZS) polský turista, který oznámil nehodu v oblasti Huncovského štítu. „Polští turisté vystupovali letní trasou na Kežmarský štít. Pětatřicetiletý Polák při sestupu zakopl a po 150metrovém pádu si vážně zranil hlavu,“ napsali horští záchranáři na své webové stránce.

Zásah horských záchranářů ve Vysokých Tatrách

FOTO: HZS

Vrtulník nemohl vzlétnout pro nepříznivé počasí a nízkou oblačnost, do záchranných akcí bylo proto zapojeno několik pozemních skupin záchranářů. První skupina vyrazila do Velké Studené doliny pro českého turistu a druhá skupina šla na pomoc zraněnému slovenskému skialpinistovi. Oba zraněné se podařilo dostat do údolí.

Polského turistu se do příchodu záchranářů snažil resuscitovat jeho přítel. „Počasí se poté zlepšilo, co umožnilo nasazení vrtulníku, který pomocí navijáku dostal zraněného Poláka z terénu,“ informovali horští záchranáři.

Lékařka pokračovala v resuscitaci i v průběhu letu do popradské nemocnice a boj o život polského turisty pokračoval i ve zdravotnickém zařízení. „Navzdory obrovské snaze všech zúčastněných složek se turistu nepodařilo oživit,“ dodal web HZS.