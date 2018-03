„Musíme se spojit a musíme vrátit lidem důvěru ve stát. Pro získání důvěry je zásadní rekonstrukce vlády. Musíme mít vládu, která nepolarizuje naši zemi, ale která spojuje,“ dodal prezident.

Slova premiéra Roberta Fica, který upozornil na zářijové setkání hlavy státu s miliardářem Georgem Sorosem v New Yorku, označil Kiska za pokus zmást lidi: „Nenechme se zmást a odvést od tématu. Myslím, že pan předseda vlády by měl v sobě posbírat zbytek politické důstojnosti a věnovat se tomu, co trápí naši zemi.“ [celá zpráva]

Fico s velvyslanci

Premiér Fico se v úterý na Úřadu vlády v Bratislavě setkal s velvyslanci členských zemí Evropské unie a Spojených států. „Toto setkání mělo jeden základní cíl, ukázat, že Slovensko je a zůstává svobodnou zemí, která však dnes čelí těžkému útoku na její demokracii a pilíře státnosti,“ řekl předseda vlády po setkání. „Deklaroval jsem, že stojíme před vážným úkolem chytit pachatele a tím potvrdit, že jsme stát, který takovýto zločin nebude nikdy tolerovat. Informoval jsem velvyslance o rozsáhlém a transparentním vyšetřování i o spolupráci se zahraničními partnery,“ vyzdvihl premiér.

Další útok na Kisku

Fico obvinil Kisku, že využívá vraždy dvou mladých lidí k absolutnímu útoku proti vládě Slovenské republiky: „Očekával jsem, že dobré jméno Slovenska bude od prvního dne po těchto událostech hájit první muž státu, a tím je prezident. Věřil jsem, že přeruší dovolenou a učiní na mezinárodní scéně kroky, aby ochránil to, co jsme v oblasti zahraniční politiky tak těžce vytvořili. On neměl čas, protože brázdil svahy v Rakousku. Považuji to za velké selhání prezidenta, když dal přednost soukromé dovolené před obhajováním zájmů Slovenské republiky.“

Předseda vlády obvinil hlavu státu, že se věnuje mocenským hrám: „Prezident se přidal na stranu opozice a destabilizuje Slovenskou republiku.“ Kroky prezidenta a opozice označil za útok na principy právního státu a na výsledky demokratických parlamentních voleb: „Opozice ani prezident dopadení, chycení pachatele nepotřebují. Strašně se jim to hodilo. Najednou mají příběh, na němž chtějí povalit tuto vládu.“

Ochrana novinářů

Fico slíbil, že pokud mu některý šéfredaktor oznámí, že jeho redaktor vyšetřuje něco, co se týká státu, podnikatelů, korupce, a cítí se ohrožen, vláda mu poskytne pomoc a ochranu, pokud o to požádá. „Je to nový prvek a chceme ho zakotvit do práva,“ zdůraznil Fico, který je přesvědčen, že slovenská policie dělá vše proto, aby se vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně vyšetřila.