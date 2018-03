Podezřelý byl dopaden v rámci vyšetřování nedávného znásilnění v Belgii, kde se podařilo získat i stopy DNA pachatele.

Detaily poskytl detektiv Fabrice Cotelle: „Především nám pomohla digitální zařízení, mohli jsme urychlit vyšetřování na základě videa, kde byla vidět jeho registrační značka. Ještě více je urychlil vzorek DNA, protože ten to potvrdil. Pak přišlo přiznání.“

Prokurátor Jean Phillipe Vincentini uvedl, že se 56letý muž k činu přiznal a vypověděl, že jednal na základě nezvládnutelné touhy. Současně řekl, že má za třicet let „asi čtyřicet“ obětí, které napadl.

Šlo přitom o úplně nenápadného muže, který dříve nebyl nikdy trestán.

Předseda fotbalového klubu v Pont-sur-Sambre, kde zadržený pracoval, byl zaskočen. „Znal jsem ho velmi dobře a překvapilo mne to. Neodpovídá to jeho charakteru, ale teď tu jsou fakta. Nebyl to obraz, který (o sobě) vytvářel.“

Na severu Francie od roku 1989 pátrali po pachatelích devatenácti znásilnění, přičemž mezi oběťmi byli i nezletilí. Bylo vytipováno na sto podezřelých, ale k ničemu to nevedlo.