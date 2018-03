V Polsku například zemřel ve svém bytě v Tczewu 60letý muž. Sousedi sice v neděli zavolali policii, protože věděli, že jeho byt nemá teplou vodu a není vytápěn, ale ta odmítla přijet. Když sousedé druhý den nakoukli do bytu oknem, už bylo pozdě.

Zasněžené benátské náměstí Svatého Marka

FOTO: Lumina Film Bauer Palace, ČTK/AP

Mrtví jsou však hlášeni nejen z Polska, na Slovensku mají sedm obětí, v České republice zemřelo šest osob, ale mrtví jsou hlášeni dokonce i ze Španělska, kde je mezi třemi oběťmi například muž, který přespával v opuštěném náklaďáku. Pět obětí oznámila Litva, čtyři Francie. V Paříži otevřeli nouzová přístřeší pro tamní 3000 bezdomovců. Po dvou obětech hlásí Srbsko, Dánsko, Itálie, Slovinsko a Rumunsko. V Nizozemsku zemřel jeden člověk, stejně jako v Británii, uvedla agentura AFP.

Charita dává pařížské bezdomovkyni kabát.

FOTO: Michel Spingler, ČTK/AP

Na mnohých místech se kvůli mrazům a sněhovým bouřím uzavřely silnice a železnice a zrušeny byly stovky letů.

Zasněžené dublinské letiště

FOTO: Reuters

Problémy v dopravě

Irsko očekává největší přívaly sněhu za celá desetiletí. Už byly do soboty zrušeny všechny vlakové spoje a od čtvrtka i lety společností Aer Lingus a Ryanair i dalších aerolinek z a do Dublinu. Výpadek potrvá přinejmenším do soboty. Irský premiér Leo Varadkar vyzval Iry, aby nepodceňovali zimu a raději zůstávali doma. Na 24 000 irských domácností a podniků je bez elektřiny a školy jsou uzavřené.

V Británii povolaly úřady na pomoc stovkám lidí, kteří uvázli na zavátých silnicích, armádu,. Podle meteorologů je aktuální zimní počasí na Britských ostrovech nejhorší za posledních 30 let.

Žena odstraňuje sníh z auta ve francouzském Saint-Chaffrey.

FOTO: Regis Duvignau, Reuters

Ve čtvrtek ráno bylo kvůli sněhu uzavřeno i ženevské letiště, ale během dne se provoz podařilo obnovit. Mrazivé větry zasáhly i amsterdamské letiště Schiphol a nizozemské aerolinky KLM musely zrušit nebo odložit desítky letů. Výpadky byly na francouzských letištích od severu až na jih země. Nejvíce postižená byla letiště v Montpellieru a v Biarritzu.

Většina britských letišť včetně londýnských Heathrow, Gatwick a City v pátek zrušila některé lety.

Pluh odstraňuje sníh z dálnice u Rönne na dánském ostrově Bornholm.

FOTO: Scanpix Denmark, Reuters

Osekány byly i vlakové spoje Eurostar mezi Londýnem, Paříží a Bruselem.

Ve Francii uvázlo v dlouhé zácpě u Montpellieru na 2000 řidičů, z nichž někteří na místě museli setrvat 24 hodin.

Rusko-ukrajinská hádka o plyn

Za mrazů došlo k další hádce Ukrajiny a Ruska kvůli dodávkám plynu. Gazprom oznámil, že ve čtvrtek nezahájí dodávky plynu, protože není hotová dohoda. Dodávky mají být první od roku 2015.

Ukrajinská firma Naftohaz obvinila Gazprom, že porušuje závazky, a spor se pokouší urovnat Evropská komise.