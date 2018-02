Zpravodajská relace Voskresnoje Vremja (Nedělní čas) se věnovala ruské armádě, protože se v zemi 23. února slavil Den obránců vlasti. Připomenuto bylo i nasazení ruských jednotek v Sýrii a vyzdvihováni obránci vlasti „pro něž jsou povinnost a čest výše než lidský život“. V této souvislosti byl zmíněn pilot šturmoviku Suchoj Su-25 Roman Filipov, který byl sestřelen syrskými radikály a po dopadu na zem se jim bránil střelbou, a nakonec na těle odpálil granát. [celá zpráva]

Jeho nasazení přibližovala krátká dynamické sekvence letících bitevníků Su-25. Byl mezi nimi záběr zaměřovače, v jehož kříži se ocitl nákladní automobil, který explodoval. Záběr však nebyl ze Sýrie, ale pocházel z české počítačové hry Arma 3.

Toho si všimli mladší diváci, a na serveru Pikabu se o tom rozběhla diskuse, jestli šlo o omyl, nebo o záměr. Blogger Nikojal Čumikov uvedl, že to ukazuje na klesající standardy Prvního kanálu: „Program je zaměřen na starší diváky ve věku 40 až 50 let. Většina jich rozhodně nehraje Armu a neměli by si všimnout rozdílu.“

První kanál pak přiznal, že šlo o omyl a „použití tohoto záběru bylo chybou video editora, který jej vzal z archívu“. Podle vyjádření televize pro rozhlasovou stanici Govoriť Moskva se záběr dostal do archívu ze starší reportáže o počítačových hrách.

Není to však poprvé, kdy ruská média, úřady a instituce využily záběry z video hry v reálném zpravodajství. Loni v listopadu ruské ministerstvo obrany použilo jako „nevyvratitelný důkaz“, že USA podporují Islámský stát záběr z hry po chytré telefony AC-130 Gunship Simulator Special Ops Squadron. [celá zpráva]