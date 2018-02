Protiimigrační AfD by v Německu dostala více hlasů než sociální demokraté z SPD

Pokud by se nyní v Německu konaly parlamentní volby, získala by protiimigrační a protiislámská strana Alternativa pro Německo (AfD) více hlasů než sociální demokracie (SPD). Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury INSA, který v pondělí zveřejnil deník Bild. Sociální demokraté, kteří loni v září ve volbách dosáhli s 20,5 procenty hlasu nejhoršího výsledku od druhé světové války, by nyní podle průzkumu dostali ještě o pět procentních bodů méně.