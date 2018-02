Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 a 2013. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti. Nikulin se možnosti vydání do USA brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen.

Dopis, který má redakce Izvestijí k dispozici, odeslala do Prahy Ljubov Sokirdonovová minulý týden ve čtvrtek. Upozorňuje v něm Zemana na údajně nezákonný postup české policie a prosí ho o pomoc. V úřadu českého prezidenta obdržení dopisu potvrdili, uvádí ruský list.

Policisté ho údajně zdrogovali



„V rozporu se všemi normami mezinárodního práva syna několik hodin po zadržení umístili do psychiatrické nemocnice, přivázali mu ruce a nohy k posteli, násilně ho tam zadržovali, nedovolili mu chodit na záchod a odepřeli mu stravu. Po celou dobu mu injekčně podávali psychotropní látky, které potlačují vůli,” píše podle Izvestijí Sokirdonovová. České úřady už minulý měsíc popřely zprávu stejného ruského listu, že se Nikulinovi ve vězení mimo jiné nedostává náležité lékařské péče.

Sokirdonovová si stěžuje, že 7. února 2107 byl její syn předveden nezákonně před agenta FBI, který mu předložil „souhlas s vydáním do USA a přiznání, že kompromitoval v masmédiích prezidenta USA Donalda Trumpa tím, že napadl servery demokratické strany a CIA“.

Podle matky mu za to bylo nabídnuto, že pak bude ukončeno stíhání, dostane peníze a americké občanství. Pokud to neučiní, může být vydán do USA a tam stíhán a dostat trest vězení v délce až 54 let.

Zapřísahám vás, píše matka Zemanovi



Nikulinova matka v dopisu prezidentovi píše, že je invalidní a že loni pohřbila svého staršího syna. „Můj (mladší) syn dal přednost pravdě před slibovaným prospěchem. Je mu jen třicet let. Zapřísahám vás, abyste mě této poslední naděje nezbavil,” uvádí Sokirdonovová.

Stěžuje si na postup českých úřadů: „Bez ohledu na protesty veřejnosti a opatření podniknutá ruským ministerstva zahraničí bývalá vláda v Česku nepodnikla potřebná opatření reagující na jasné porušení lidských práv spáchaná na území Česka. Jsem invalida, odkázaná na invalidní vozík, pro mě je vše každý den těžší a je těžší bojovat za život mladšího syna.”

Nikulinův advokát Vladimir Makejev ruskému listu řekl, že informovat Zemana o všech detailech případu je krajně důležité. Dopis prý může Nikulinův osud pozitivně ovlivnit. List dodává, že „i když má teď poslední slovo český ministr spravedlnosti, je třeba přihlížet k tomu, že historicky se situace v Česku vyvinula tak, že hlava státu má možnost ovlivnit rozhodnutí, jež se týkají jak vnitřní, tak i zahraniční politiky”.

Týdeník Respekt v pondělí napsal, že Zeman v Nikulinův prospěch letos dvakrát lobboval. V průběhu ledna a února na téma Nikulin dvakrát mluvil s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. „Dlouhodobě prorusky orientovaný Zeman při obou z nich vyslovil názor, že Nikulin by měl být vydán do Ruska,” napsal časopis.