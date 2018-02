Stroj havaroval ve 14:21 (12:21 SEČ), tedy sedm minut po startu. V Moskvě byla v té době zima a sníh.

Letadlo viděli padat svědci, uvedla agentura Interfax. „Posádka a pasažéři neměli šanci přežít,“ uvedl pro ni zdroj z ministerstva pro mimořádné události.

„Byla přijata informace o zmizení dopravního letadla An-148 z obrazovky radaru na cestě z Domodědova do Orsku. K místu předpokládaného pádu letadla v Ramenské oblasti byla vyslána skupina záchranářů,“ ocitoval nejprve TASS vyjádření ministerstva pro mimořádné události.

