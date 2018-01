Zastavte příliv běženců, prosí přeplněná německá města vládu

Už žádné další uprchlíky, žádá město Freiberg saskou vládu. O požadavku na zmrazení příjmu dalších běženců od 1. února letošního roku do 31. prosince 2019 by mělo hlasovat vedení města po víkendu, napsala agentura DPA. Město se nezvládá postarat o běžence, které má přidělené, a obává se napětí mezi místními a uprchlíky, které by mohlo eskalovat do střetů, jako se tomu už stalo v braniborské Chotěbuzi.