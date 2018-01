„Chovali se k nim, jako by měli mor. Je to etapa jejího života, o které mluvila jen nerada. Ale občas se mi svěřila, že přišla o všechny přátelé,“ cituje deník Daily Mail z knihy s názvem Brigitte Macron: L'Affranchie (nespoutaná). Životopis, který se ve Velké Británii dostal v těchto dnech na pulty knihkupců, je ovšem neautorizovaný.

Učitelka z Amiens, kterou od loňských voleb zná celý svět, se tak rázem stala, zcela izolovaná. „Přátelé, s nimiž byla zvyklá jezdit na dovolenou, se k ní ze dne na den otočili zády. Nechtěli s ní ani mluvit,“ píše se v knize.

Vztah měl dopad i na její rodiče. Lidé jim posílali pobouřené dopisy, kritizovali je a chodili jim plivat na dveře.

Poznala ho jako 14letého žáka



Macronové bylo osmatřicet let, když se Emmanuel stal a prestižním katolickém gymnáziu La Providence v Amiens jejím žákem. Jemu bylo pouhých 14 let. Tehdy byla provdaná za úspěšného bankéře a vychovávala s ním tři děti. Její život se měl jako mávnutím kouzelného proutku brzy změnit.

'Scandalised' Brigitte Macron lost all her friends and had angry locals 'spit on her parents' doorstep' when ... - https://t.co/AivZlHPldm pic.twitter.com/yMSQfsOgLp — Best News Videos (@BestNewsTivi) January 18, 2018

Když aférka vyšla najevo, Macron musel školu opustit a přestoupit na jednu z pařížských škol. Své o čtyřiadvacet let starší milence ale slíbil, že si ji jednou vezme. Slib splnil v roce 2007.

Kniha popisuje také reakci Macronových rodičů, když se vztah jejich syna a učitelky provalil. Byli totiž přesvědčeni, že se Emmanuel zamiloval do Brigittiny dcery - spolužačky Laurence Auzièrové. „Nemohli jsme tomu uvěřit. Nebyl to vztah, na který řeknete: no, to je skvělé,“ píše se v knize.

Autorka neautorizovaného životopisu Maëlle Brunová je známá francouzská bulvární novinářka. Úřad francouzské první dámy s k jejímu dílu odmítl vyjádřit.