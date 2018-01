Rádio MDR uvedlo, že se policie zaměřila na rozvětvenou polsko-syrskou rodinu, která dostávala do Německa Syřany za poplatek 8000 eur na osobu (asi 204 tisíc korun). Nejprve jim obstarali turistické vízum s tím, že falšovali údaje potřebné pro jeho získání, a také letenku. Syřan přiletěl do Polska, kde na něj čekal pašerák a převezl ho do Německa, kde požádal o azyl.

Německo zažilo masový příliv migrantů v roce 2015, kdy putovali uprchlíci zejména po takzvané balkánské trase, tedy přes Turecko a Balkán. Příliv migrantů touto cestou klesl v roce 2016, když země na této trase zablokovaly hranice a Evropská unie uzavřela s Tureckem dohodu, na jejímž základě Ankara migrantskou vlnu do EU téměř zastavila.

Běženci poté začali využívat cestu přes Středozemní moře z Libye do Itálie, další destinací je Španělsko. Objevily se také případy, kdy se migranti snaží dostat z Turecka přes Černé moře do Rumunska a pak dále do Evropy, a to opět zejména do Německa.