Tereza H. tvrdí, že drogy pod dvojitým dnem svého zavazadla pašovala nevědomě. Někdo jí je prý musel do tašky schovat někdy mezi dvěma kontrolami, které absolvovala, než byla přistižena. [celá zpráva]

Video na Facebooku zveřejnil jeden z celníků.

„Přibalili mi něco do kufru, takové tři sošky, a řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami. Až pak tady na odbavení jsem najednou měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo, říkala jsem si, že ho musel někdo mezitím otevřít, a začala jsem tušit, že mi tam někdo asi něco dal,“ tvrdí Češka zadržená v Pákistánu. Za pašování drog jí v Pákistánu hrozí trest smrti. [celá zpráva]

V Pákistánu zadrželi Češku s devíti kilogramy heroinu

V Pákistánu byla počtvrté



Při předběžném výslechu Češka také řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation.

S vyšetřovateli dívka podle pákistánských úřadů spolupracuje. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.

Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, její spoj ale pak pokračoval do Irska. Namísto do letadla ale putovala na výslech a následně do vyšetřovací vazby, kde si počká na soud. České ministerstvo zahraničí se zadržené české občance pokouší poskytnout pomoc. Momentálně usiluje o možnost návštěvy někým z českého diplomatického sboru, informovala v pondělí Novinky mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.