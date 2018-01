„Máme stejný názor, že kvóty jsou nesmyslné a rozděluje to Evropu. Chceme přesvědčit partnery, že to není dobrá cesta a na to potřebujeme další spojence,“ řekl Babiš.

Zopakoval tak dlouhodobou pozici české i slovenské vlády vůči mechanismu, který by měl pomoci řešit problémy zemí čelících náporu migrantů.

Kvóty byly jako dočasné opatření přijaty v roce 2015 v reakci na migrační vlnu, které čelily Řecko a Itálie — mělo být podle nich mezi země EU přerozděleno 160 tisíc žadatelů o azyl s nárokem na mezinárodní ochranu.

Naplňování plánu se nedaří, unijní země si zatím přerozdělily jen zhruba 32 tisíc migrantů, přesto dál na evropské scéně zaznívají návrhy, že by mohly existovat jako trvalý mechanismus, který by se spustil v případě migrační vlny.

Hlasování o kvótách Mechanismus přerozdělování uprchlíků na základě kvót, který navrhla Evropská komise, přijali ministři vnitra členských států Evropské unie 22. září 2015. Odsouhlasili ho rozhodnutím takzvané kvalifikované většiny, tedy i proti vůli některých zemí, což bylo v tomto případě podle pravidel. Proti kvótám hlasovaly Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, Finsko se zdrželo.

Česko odmítá zavádění dalších kvót, ale odmítlo i naplňování již přijatého programu. Spolu s Maďarskem a Polskem kvůli tomu čelí žalobě Evropské komise. [celá zpráva]

Slovenska se žaloba netýká, ale problematiku vnímá podobně jako zmiňované sousední země. „Budeme prokazovat míru solidarity k Česku, Polsku a Maďarsku, co se týče žaloby, které byly vůči těmto zemím podané. Je to úplný nesmysl,“ poznamenal Fico.

Oba premiéři se také shodli na odmítavém postoji k hlasování většinovým systémem v rámci Evropské unie. Tento postup umožnil právě i přijetí kvót v roce 2015 i přes odpor některých zemí včetně Česka a Slovenska.

„Je to nesprávné a nebezpečné pro Evropskou unii. Zásadní politická rozhodnutí by měla být přijímána konsenzem,“ zdůraznil Fico.

Babišův Neobvyklý pocit

Řeč byla i o euru, kterým se na Slovensku platí od roku 2009, zatímco v Česku se politická reprezentace staví k jeho zavedení velmi zdrženlivě. Předseda české vlády v Bratislavě uvedl, že většina českých firem je pro přijetí eura, ale jde o to, jaký je kurz.

„Eurozóna má svoje problémy. My jsme spokojeni s českou korunou. V eurozóně zatím vidíme více negativ než pozitiv a o vstupu zatím neuvažujeme,“ dodal Babiš.

Český a slovenský premiér na společné tiskové konferenci

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Český premiér rovněž odmítl myšlenku dvourychlostní Evropy, tedy že by některé země EU mohly spolupracovat v rámci evropského projektu úžeji, a ty, které by se nechtěly zapojit, by zůstaly stranou.

Vítej doma

Český ministerský předseda připustil, že je pro něj návštěva Bratislavy ve funkci premiéra neobvyklý pocit. „Když jsem přistával v Bratislavě, tak jsem si vlastně uvědomil, co se stalo,“ řekl.

Došlo i na nárážku na Babišův slovenský původ: „Vítej na Slovensku, vítej doma. Pokud to tak můžu říct, ale asi ne,“ přivítal Fico Babiše na společné tiskové konferenci.

Fico také připomněl tradici, že český premiér směřuje svou první oficiální návštěvu na Slovensko a řeč byla i o stém výročí vzniku Československa v roce 2018. Oba premiéři chtějí výročí využít k posílení vazeb mezi oběma zeměmi.