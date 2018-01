„Tajná zpráva, obviněný šéf vlády. Je to skutečná politická detektivka, kvůli níž Česko zadržuje dech," píše Süddeutsche Zeitung v textu, který zveřejnil na svém webu.

Přitom podle listu mělo být vše jednoduché – Babišovo hnutí ANO jasně vyhrálo říjnové parlamentní volby a mohlo si vybírat koaliční partnery. Vše ale komplikuje obvinění z miliónového podvodu.

Snaha uklidnit voliče ANO



Kauzu kolem Čapího hnízda list stručně vysvětluje a připomíná i zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jejíž obsah zůstává veřejnosti z velké části utajen.

Deník také upozorňuje, že Babišova společnost Agrofert, kterou nyní spravuje svěřenský fond, si na vyšetřování OLAF stěžuje. „Zjevně mají být přinejmenším u Babišových voličů rozdmýchány pochybnosti o evropském vyšetřování. Vlastní názor si Češi udělat nemohou, protože Babišova vláda výbušnou zprávu OLAF drží v tajnosti – nejméně do příštího týdne," konstatuje Süddeutsche Zeitung.

Spojenec Zeman



V úterý má Babiš kvůli záležitosti vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve sněmovně žádat o důvěru.

„Babiš má vlivného spojence – prezidenta Miloše Zemana," míní německý list. „Při novoročním obědě si zřejmě domluvili následující: Zeman bude v parlamentu usilovat o to, aby vláda dostala důvěru. Babiš zase 11. ledna Čechům doporučí, koho mají volit prezidentem – mohl by to být Zeman," předpovídá deník. I když Babišova vláda důvěru nezíská, pověří ho hlava státu sestavením kabinetu znovu.