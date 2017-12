„Svoboda volby žije dál. Byla ochráněna existence (malých) restaurací a zachráněny tisíce ohrožených pracovních míst. Jsem na tohle skvělé rozhodnutí ve prospěch nekuřáků, kuřáků i majitelů restaurací hrdý,“ řekl podle rakouské mutace serveru Local předseda rakouských svobodných Heinz-Christian Strache.

V restauracích alpské země je v současnosti kouření povoleno za určitých podmínek. Majitelé mají mimo jiné povinnost oddělit místnosti pro kuřáky a nekuřáky. I to je ale široce ignorováno, poznamenal Local. A budoucí vláda, kterou by měl vést Sebastian Kurz, rozhodla, že to tak také zůstane.

Nekuřáci v EU vedou 17 ku 11



Rakousko půjde proti proudu. Mnoho zemí Evropské unie včetně Česka kouření zakázalo. Z osmadvaceti členských zemí platí striktní zákaz kouření ve veřejných prostorech v sedmnácti.

Rozhodnutí budoucího rakouského kabinetu už stihla kritika. „Zrušení úplného zákazu kouření v pohostinství je enormním krokem zpět v otázce péče o zdraví veřejnosti,“ reagovala podle BBC odcházející rakouská ministryně zdravotnictví Pamela Rendi-Wagnerová.

Omezení kouření se v Rakousku přece jen zpřísní. Nikotinu se budou moci oddávat pouze starší osmnácti let (doteď byla hranice šestnáct let) a nově bude zapovězeno kouřit v autech za přítomnosti nezletilých.