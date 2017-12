„Všechny evropské státy by měly uznat Jeruzalém. A to i když není mírová dohoda s Palestinci,“ řekl Netanjahu podle listu Jerusalem Post.

Podle serveru Euronews izraelský premiér vyzval EU, aby napomohla prosazovat mírový proces na Blízkém východě.

Ještě před setkáním s ministry zahraničních věcí zemí EU Netanjahu řekl, že Trumpovo rozhodnutí o uznání Jeruzaléma jako hlavního města by mohlo přispět k míru na Blízkém východě. Netanjahu taky vyzval Palestince, aby uznali Izrael jako židovský stát a akceptovali Jeruzalém jako jeho hlavní město.

Celé debatě přitom chybí základní vymezení pojmu Jeruzalém, neboť město se skládá ze západní a východní části, které dělí hranice z období před rokem 1967, a Trump neřekl, zda uznává za hlavní město Izraele židovskou západní část Jeruzaléma, nebo celé sjednocené město.

Palestinci kvůli Trumpovu prohlášení a plánu přesunout velvyslanectví USA z Tel Avivu do Jeruzaléma protestují. [celá zpráva]

Evropská unie Trumpův krok odsoudila, ale český prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že i česká ambasáda patří do Jeruzaléma. [celá zpráva]

Žádná shoda

Mogheriniová přitom těsně před Netanjahuovým prohlášením řekla, že EU bude nadále uznávat „mezinárodní konsensus“ nad Jeruzalémem.

„Jediné reálné řešení izraelsko-palestinského konfliktu jsou dva státy s Jeruzalémem jako hlavním městem obou,” zopakovala na tiskové konferenci s tím, že o statutu města by měla rozhodnout mezinárodní jednání.

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vítá v sídle EU Federica Mogheriniová

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Palestinci předpokládají, že hlavním městem jejich budoucího samostatného státu bude právě Východní Jeruzalém.

Když OSN rozhodla v roce 1947 o vyhlášení nezávislého státu Izrael, měl být Jeruzalém kvůli náboženskému významu otevřeným městem. Západní část připadla Izraeli, Východní Jeruzalém (včetně Chrámové hory, Zdi nářků a dalších významných židovských památek), který měl připadnout Palestincům, kontrolovalo Jordánsko až do šestidenní války v roce 1967, kdy ho dobyl Izrael stejně jako Sinaj nebo Golanské výšiny.

V roce 1980 pak Izrael v rozporu s mezinárodním právem označil Jeruzalém za nedělitelné hlavní město, což mezinárodní společenství nikdy neuznalo. Stejně tak je porušením mezinárodního práva výstavba židovských osad na okupovaných územích.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

Netanjahu při projevu také mluvil jen o Jeruzalému, aniž by vysvětlil, zda má na mysli celé město, nebo jeho západní část, u které by to nebyl velký problém. Dříve ale, v souladu s dlouhodobým izraelským postojem, opakovaně dával najevo, že Jeruzalém je nedělitelný.

Bez toho, aby Palestinci získali zpět Východní Jeruzalém, je ohroženo dlouho navrhované mírové řešení v podobě dvou států. Někteří komentátoři Trumpovo vyjádření k Jeruzalému chápou mimo jiné i jako vzkaz Palestincům, že právě tzv. dvoustátní řešení je už mimo hru. Samotný mírový proces je už dlouhou dobu u ledu.

Nicméně i sama návštěva v Bruselu je pro Netanjahua velkým úspěchem, podle listu The Jerusalem Post je prvním premiérem Izraele na návštěvě v EU po 22 letech.