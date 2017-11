„Pokud nedokážeme nějak naložit s výsledkem, nemyslím si, že bychom měli znovu žádat lidi, aby šli volit,“ prohlásila v sobotu v Kühlungsbornu na sjezdu zemské organizace CDU v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Dodala, že politici dostali od voličů mandát vytvořit kabinet. „Pochopitelně bych si přála, aby nová vláda vznikla rychle, avšak dosluhující spolkový kabinet zůstává akceschopný. Německo musí mít stabilní vládu, ale i vládu, která zemi skutečně posune dopředu,“ shrnula před 150 delegáty kancléřka, jež předsedá CDU.

Zopakovala, že je připravena jednat se sociální demokracií (SPD) o pokračování velké koalice.

Steinmeier si schůzku se šéfem SPD chválí

Řádné parlamentní volby se v Německu konaly 24. září. SPD oznámila kvůli rekordně nízkému volebnímu zisku odchod do opozice. Prezident Frank-Walter Steinmeier, který podle ústavy může vyhlásit předčasné volby, zahájil tento týden jednání s představiteli parlamentních stran ve snaze novému hlasování zabránit.

Šéf SPD Martin Schulz po schůzce se Steinmeierem, exčlenem jeho strany, uvedl, že sociální demokracie je připravena o řešení vládní krize jednat. Podle médií v SRN tak není pokračování velké koalice vyloučeno.

,„Potěšilo mě, že jsem zaznamenal jasně sdělenou a nepopíranou odpovědnost za to, kudy se bude Spolková republika, ale i Evropa v nesnadných časech ubírat,“ pochvaloval si Steinmeier v sobotu v televizi ZDF.

Gabriel odmít dát bianko šek

Pokračování velké koalice není podle německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela ani po vývoji posledních dní samozřejmostí. Bývalý předseda SPD to v neděli řekl týdeníku Die Zeit. Řada předních členů levicové strany ale avizovala, že rozhovory o případné koalici nebudou jednoduché a jejich konec je otevřený.

Nikdo podle Gabriela nemůže čekat, že SPD teď řekne: „Super, čekali jsme jen na to, abychom mohli pokračovat ve velké koalici.“ SPD v reakci na rekordně nízký zisk v zářijových volbách oznámila odchod do opozice. Podle Gabriela má ale strana v nastalé situaci důležitý úkol postarat se o to, „že v Německu bude stabilní vláda“. Jestli to ale bude vláda velké koalice, to není zdaleka jasné, řekl Gabriel.

Názor, aby si to SPD nerozmyslela a zůstala v opozici, převládá podle listu Bild i ve frakci ve Spolkovém sněmu, kde se ze 150 poslanců kloní k obnovení velké koalice jen třicet.

Šéf CSU Seehofer v nedělníku Bild am Sonntag označil obnovení velké koalice za nejlepší řešení v současné situaci. SPD ale varoval před přehnanými požadavky.