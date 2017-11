Šéf luhanských separatistů popírá, že by utekl. Centrum města dál drží vzbouřenci

Šéf luhanských separatistů Igor Plotnickij ve středu popřel, že by utekl do Ruska, jak uvedlo v noci na úterý ukrajinské ministerstvo vnitra. Na své webové stránce to bez důkazu popřel a oznámil, že vzpoura odvolaného ministra vnitra samozvané Luhanské lidové republiky (LNR) bude brzo potlačena. Město ale opouštějí jeho obyvatelé.