Dvě třetiny Němců jsou pro nové volby

Většina Němců – přesně 63 procent – by dala přednost předčasným volbám před menšinovou vládou. Opačné řešení by chtělo 29 procent z nich. Vyplynulo to z bleskového průzkumu pro televizi ARD. Sedmapadesát procent Němců lituje krachu sondážních vyjednávání CDU/CSU, liberálů z FDP a Zelených o koalici označované jako Jamajka, zatímco 31 procent ho uvítalo.