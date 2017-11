Merkelová rezignovat nehodlá, je připravena jít i do předčasných voleb

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) je připravena vést křesťanské demokraty i do předčasných voleb, pokud na ně dojde. O tom, že by po krachu koaličních vyjednávání CDU/CSU se svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými rezignovala, neuvažovala. Řekla to v rozhovorech veřejnoprávním televizím ARD a ZDF. Německo podle ní nyní potřebuje stabilitu. K variantě menšinové vlády je i proto skeptická.