Tzv. Sorosův plán označil sám Soros za výmysl. „Tato lživá kampaň má jediný cíl, aby Maďary uvedla v omyl,“ uvedl Soros ve svém prohlášení. Americký miliardář se bod po bodu snažil vyvracet tvrzení, které obsahují otázky národní konzultace. Všechny označil za „lži a překrucování“.

Finančník se podle Reuters ohradil vůči výpadům maďarského vedení vůbec poprvé.

Otázky jsou součástí kampaně před volbami, které se uskuteční v roce 2018. Orbán předminulou neděli oznámil, že příští rok opět povede svou stranu FIDESZ v parlamentních volbách a bude usilovat o třetí premiérský mandát. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že bojuje proti „globalizačním” názorům, které ohrožují křesťanské národy EU a jejich morální základy.

„Některé země v Evropě se rozhodly překročit křesťanství a svůj vlastní národní charakter,” prohlásil maďarský premiér. „Chtějí vstoupit do postkřesťanské, postnárodní éry,” tvrdí. Podle Orbána je součástí Sorosova plánu svrhnout v Evropě vlády hájící národní zájmy, tedy i tu maďarskou.

Kampaň FIDESZ



V maďarských městech se objevila řada varovných plakátu strany FIDESZ, kde jsou slogany jako „Nenechte Sorose, aby se smál jako poslední“. V poštovních schránkách našli obyvatelé dotazníky na toto téma plánu. Obyvatelé se mají vyjádřit k sedmi sugestivně položeným „otázkám národní konzultace”.

Týkají se například již zmíněného přistěhování miliónu migrantů ročně do Evropy, plánu na odstranění hraničního plotu, otevření hranic migrantům, Bruselem nařízeného povinného rozdělování migrantů mezi státy unie a plánu na vyplacení státní podpory migrantům ve výši přes 700 tisíc korun.

„Tato podpora by šla z peněz daňových poplatníků. Realizací Sorosova plánu by došlo k nezvratné změně kultury a počtu obyvatel Maďarska. Co si o tom myslíte? Sdělte nám svůj názor!“ vyzývá text v úvodu dotazníku, který byl vládou rozeslán maďarským domácnostem. Vyplněný dotazník národní konzultace je možné vrátit do konce listopadu. Na tisk osmi miliónů dotazníků a mediální kampaň vyčlenil kabinet miliardu forintů (přes 80 miliónů korun).

Otázky národní konzultace 1. George Soros chce přesvědčit Brusel, aby přesídlil minimálně milion migrantů z Afriky a Středního východu na území EU, včetně Maďarska. Podporujete to? 2. George Soros chce společně s bruselskými úředníky dosáhnout stržení plotů a otevření hranic před migranty. Podporujete to? 3. Součástí Sorosova plánu je také Bruselem řízené povinné rozdělování migrantů shromážděných v západní Evropě, a to především do zemí východní Evrypy. Tohoto procesu by se muselo zúčastnit i Maďarsko. Podporujete to? 4. Podle Sorosova plánu by měl Brusel přinutit všechny členské státy EU (včetně Maďarska), aby vyplatily každému uprchlíkovi podporu ve výši 9 miliónů forintů. Podporujete to? 5. Dalším Sorosovým cílem je dosáhnout, aby migranti dostali mírnější tresty za zločiny, kterých se dopustí. Podporujete to? 6. Cílem Sorosova plánu je snížit důraz na národní jazyky a kulturu evropských států, aby se docílila rychlejší integrace nelegálních migrantů. Podporujete to? 7. Součástí Sorosova plánu je také iniciování politických útoků proti zemím, které se postaví proti migraci a jejich následný tvrdý postih. Podporujete to?

Soros vše popřel



Sorosova nadace Open society varovala, že „kampaň podněcuje protimuslimské nálady a připomíná antisemitské výpady z třicátých let“, k čemuž přispívají výzvy Orbána k etnické homogenitě a zastávání se Miklóse Horthyho, který kolaboroval s nacisty.

Organizace také uvedla, že Soros má být terčem, na který se mají svést všechny neúspěchy: „Vzhledem k problémům v systému zdravotnictví a školství a k nárůstu korupce se hledá vnější nepřítel, aby se odvedla pozornost občanů.“

Nadace bod po bodu také vyvrací tvrzení v dotazníku. Podle ní Soros navrhl přijetí 300 000 migrantů ročně, ovšem naoapak za podmínky posílení ochrany hranic. Jejich relokace má být dobrovolná a ne mandatorní. Nenavrhl žádné peníze pro migranty, ty měly jít v podobě příspěvků do států, které se potýkají s migrací. Ostatní body, jako jsou údajné mírnější tresty nebo potlačování národních jazyků, jsou pak podle nadace naprosto vylhané.