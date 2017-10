Zřejmě největší jsou rozdíly v migrační politice. CDU/CSU požadují výrazné omezení počtu příchozích uprchlíků, Zelení naopak usnadnění příchodu rodinných příslušníků běženců, kteří už v Německu jsou.

V oblasti klimatu se sice trojice uskupení shodla na snaze naplnit mezinárodní klimatické cíle. Na to, jak k tomu dojít, ale panují odlišné názory. Zelení požadují co nejrychlejší uzavření 20 nejvíce znečišťujících uhelných elektráren nebo zákaz nových aut se spalovacím motorem od roku 2030. CDU/CSU i FDP mají požadavky Zelených za přehnané a chtějí klást důraz mimo jiné na to, aby kvůli nim příliš rychle nerostly ceny energií.

O klimatu a migraci budou strany jednat znovu příští týden. Mezitím by se měli sejít šéfové stran, aby diskusi posunuli dopředu.

Předběžné rozhovory stran, které dělí také třeba postoj k Turecku, budou zřejmě pokračovat hluboko do listopadu. CDU/CSU, FDP a Zelení se po jejich skončení rozhodnou, jestli vstoupit do vyjednávání o konkrétním vládním programu. Zelení by takové rozhodnutí měli učinit na stranickém sjezdu koncem listopadu.

Vláda, která v tomto složení ještě nikdy na celoněmecké úrovni nefungovala, by podle odhadů mohla vzniknout kolem Vánoc nebo až v novém roce. Pokud se na ní trojice uskupení nedohodne, hrozí Německu předčasné volby.