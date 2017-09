„Myslím, že je tu jednotný přístup, aby všechny strany, které jsou schopny koaličního vyjednání, aby na sebe vzaly zodpovědnost při vytváření spolkové vlády,“ řekla Angela Merkelová na pondělní tiskové konferenci. Reagovala tak na úspěch xenofobní strany Alternativa pro Německo, která skončila ve volbách třetí.

K tvorbě nejpravděpodobnější koalice se Zelenými a svobodnými z FDP, kteří jsou také kritičtější k EU, řekla: „V rozhovorech, které vedeme s jednotlivými stranami, to hraje určitou roli.“ Vyloučila, že by AfD mohla působit na podobu vnější politiky Německa vůči EU: „AfD na to nebude mít vliv.”

Schulz hodlá bránit demokracii



Předseda německé sociální demokracie (SPD) Martin Schulz na pondělní tiskové konferenci přiznal porážku a zopakoval, že se jeho strana chystá do opozice. „Pochopili jsme náš úkol – být silnou opozicí a bránit demokracii proti těm, kteří ji napadají,“ řekl.

SPD ve volbách skončila druhá, zisk 20,5 procenta ale znamená ztrátu, a jde tedy o neúspěch. Schulz nicméně řekl, že rezignovat nehodlá. Německou kancléřku a předsedkyni partaje CDU Angelu Merkelovou, která zemi s největší pravděpodobností povede i v dalším volebním období, označil za špatného lídra. Přiznal však, že funkce kancléřky náleží jí.

Vymezování vůči AfD a oslovení jejích voličů

Angela Merkelová odmítla, že by chtěla přetahovat poslance Alternativy pro Německo: „Určitě nemám tento úmysl, já jsem spíš říkala, že podle dnešních analýz zhruba jeden milión voličů přešel k AfD a my se budeme snažit získat tyto voliče zpět.“ Tématu ztráty voličů se věnovala opakovaně: „Musíme se zabývat otázkami, kterými se zabývají občané, a není to jen otázka migrace, ale i další, jako je integrace a také regiony, kde má obyvatelstvo pocit, že se nedostatečně zabýváme jeho problémy.“

„Tam, kde vzniknou problémy, je třeba je řešit, pokud jde o integraci, ilegální imigraci, zdravotní péči ve venkovských oblastech. Můžeme získat i určitou část zemědělců ve venkovských oblastech,“ dodala.

Vyjádřila se také k mimořádně vyostřené kampani, kde ona sama čelila urážkám: „Myslím, že nejdůležitější je, aby se lidé, kteří chtějí naslouchat, aby se nevyjadřovali tímto stylem. To neznamená tam nechodit, je potřeba tam přijít s určitou nabídkou, ale naopak musím vzít na vědomí, že jsou lidi, kteří nechtějí naslouchat.”

Odmítla, že by mínila lovit voliče v hnědých vodách ultrapravice, když bavorský premiér Horst Seehofer prohlásil, že je nutné podchytit voliče napravo: „Nejde o sklouznutí napravo, ale o pravé křídlo.“

Více se ale ukáže podle ní až po zemských volbách v Dolním Sasku, kde je AfD velmi silná.

CSU se netrhne

Šéf Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer v pondělí nakrátko otevřel debatu o tom, zda má mít jeho strana společnou frakci v parlamentu se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Šlo o jednu z reakcí na propad obou uskupení v nedělních parlamentních volbách. Vedení CSU se ale podle německých médií nakonec jednoznačně postavilo za zachování společné frakce, kterou má s CDU od konce druhé světové války.

Jak CDU, tak CSU ve volbách do Spolkového sněmu výrazně oslabily, a především v bavorské CSU se nyní debatuje o tom, jak na to reagovat. Objevují se přitom hlasy, že by se strana měla posunout více doprava, aby znovu získala voliče, kteří přeběhli k protestní Alternativě pro Německo (AfD), a aby uspěla v bavorských zemských volbách v příštím roce.