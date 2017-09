Server NTV s odvoláním na vojenskou zprávu uvedl, že došlo k mimořádné události s palbou z vrtulníku 16. září, když podplukovník a nadporučík odstartovali v 14:47 k cvičnému letu s ostrou střelbou. Podle zprávy byla raketa C-8 náhodou odpálena, když stroj Ka-52 letěl rychlostí 200 km/h ve výšce 45 metrů. I televize RBC s odvoláním na své zdroje uvedla, že se incident stal v sobotu a byli při něm zraněni tři lidé, všichni vojáci, ale žádný vážně.

Server 66ru předtím uvedl, že k mimořádné události došlo ve výcvikovém prostoru Lužskij nedaleko Petrohradu 17. nebo 18. září. „Letěli na cíl, zbývalo jim pět set metrů, zamkli cíl (odborný termín pro pevné označení cíle – pozn. red.) a pak se něco pokazilo a rakety vyletěly,” řekl webu 66.ru zástupce armády.

Podle tohoto serveru shořely dva automobily a dva lidé utrpěli těžká zranění a byli hospitalizováni. „Byl to nácvik před ukázkou,“ přiblížil vojenský představitel okamžik, kdy došlo k palbě. „Zranění byli nejspíš novináři,“ dodal pak k hospitalizovaným.

Ruské vrtulníky Mil Mi-28odpalují rakety při voenském cvičení zapad-2017 na střelnici Lužskij

FOTO: Ivan Sekretarev, ČTK/AP

Server Fontanka uvedl, že vypáleny byly tři projektily, jež zasáhly místo, kde vedle vojenských aut parkovala i auta civilní. Zasažena byla dvě vojenská vozidla, jedno nákladní a jedno osobní.

Vojenské dementi: V pondělí k ničemu nedošlo

„Zprávy o salvě do davu novinářů jsou hloupost a provokace. V pondělí 18. září při strategickém cvičení Zapad 2017 nedošlo k žádnému incidentu, který by se týkal vojenského letectva,” uvedl Západní okruh podle agentury TASS. Popřel ale pouze to, že by k palbě došlo v pondělí.

Záběry se zásahem civilních vozů raketami z vrtulníku podle vojáků nebyly natočeny na nynějším cvičení Zapad 2017, ale při jiném výcviku. A ani tehdy prý nebyl nikdo zraněn.

K incidentu došlo před příjezdem prezidenta Vladimira Putina, který se cvičení účastnil v pondělí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov ovšem odmítl případ komentovat. „Tuto otázku je třeba položit ministerstvu obrany, a ne prezidentské kanceláři," uvedl.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Putin vyrazil na inspekci na vojenské cvičení Západ 2017

Manévry Zapad 2017 probíhají od 14. do 20. září. Podle ruských zdrojů se jich účastní 12 700 vojáků, německá ministryně obrany Ursula von der Leyen však tvrdila, že jich může být 100 tisíc. [celá zpráva]

Do manévrů je zapojeno i letectvo, celkem asi 70 letadel a vrtulníků, deset lodí námořnictva a 650 vojenských vozidel včetně 25 tanků. Ruská a běloruská vojska cvičí odražení útoku nepřítele.

Není to první tragédie spojená s manévry. Už 7. září při přípravě na ně granát vypálený z tanku zasáhl úkryt s ženisty. Jeden zemřel, dalších pět jich bylo zraněno.