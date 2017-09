Na místě zasahovali ozbrojení policisté i záchranáři, kteří ošetřují zraněné. „Zavolali nás v 8:20 kvůli zprávě o incidentu na stanici metra Parsons Green,“ uvedla mluvčí záchranné služby Natasha Willsová. Popsala, že tam záchranka poslala několik sanitek i jednotlivé záchranáře v autech. Později dodala, že do nemocnic bylo převezeno 18 osob. Další čtyři lidé tam dorazili sami.

Reportérka BBC Riz Lateefová, která čekala ve stanici, když jela do práce, uvedla, jak vypadala situace po výbuchu: „Vypukla panika, jak se lidé hnali z vlaku metra, když uslyšeli něco jako výbuch. Lidé měli škrábance a řezné rány, snažili se utéci. Byla tam velká panika.” Exploze vagónem otřásla v místech, kde souprava metra jezdí nad zemí.

„Vagónem proletěla ohnivá koule a my běželi ke dveřím a vyskočili,” citoval deník Telegraph jednoho ze svědků.

Policie okolí stanice uzavřela. Na místo dorazili pyrotechnici, podle komisaře Marka Rowleyho bylo v metru odpáleno improvizované výbušné zařízení, které ale explodovalo jen částečně.

16:30 - Policie vyklidila okolí stanice Parsons Green v okruhu 50 metrů, protože nálož ve vagónu je nestabilní a může vybuchnout.

16:24 - Muž zadržený v Birminghamu neměl s atentátem nic společného. Je stíhán kvůli drogám.

16:03 - Bezpečnostní zdroje sdělily televizi SkyNews, že na základě záběrů bezpečnostních kamer identifikovaly podezřelého zapojeného do atentátu ve vagónu metra.



15:55 - Premiérka Mayová řekla, že hrozba je nadále zvýšená, přesto by se veřejnost neměla zvlášť znepokojovat a lidé by se měli věnovat svému každodennímu životu. Probíhající vyšetřování nechtěla komentovat.

15:49 - Velká Británie nezvýšila hrozbu teroristického útoku na nejvyšší úroveň, uvedla premiérka Theresa Mayová po zasedání bezpečnostní rady.

15:40 - U nádraží v Birminghamu zadrželi muže s nožem. Není jasné, zda se to vztahuje k atentátu v Londýně.

15:39 - Skončilo zasedání bezpečnostního výboru Cobra, kterého se účastnila premiérka.

15:19 - Londýnská záchranka upřesnila počet lidí, které převezla do nemocnic - bylo jich 19. Policie uvedla, že většina hospitalizovaných utrpěla popáleniny.

14:39 - Policie oznámila, že v souvislosti s výbuchem v metru dosud nikoho nezatkla.

14:03 - Americký prezident Donald Trump uvedl, že atentát v metru spáchal terorista, přičemž o takovýchto teroristech Scotland Yard věděl. Vyzval k větší aktivitě. Britská policie jeho výrok nekomentovala.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. září 2017

13:50 - Policie popřela, že ve vlaku byl útočník s nožem a považuje za nepravděpodobné, že by se v metru mělo odehrát více koordinovaných útoků jako v roce 2007. Byla objevena jen jediná nálož.

13:52 - Nálož v metru byla časovaná, uvedla BBC.

13:48 - Britská zdravotní pojišťovna uvedla, že celkem bylo ošetřeno v nemocnicích 22 lidí.

13:12 - Londýnská policie má podle serveru The Daily Mail podezření, že byl pachatel, který je stále na útěku, vyzbrojen noži a mohl výbušnin v britské metropoli nastražit víc.

13:01 - Podle informací televize Sky News jsou mezi zraněnými z londýnského metra také děti.

12:42 - Komisař Scotland Yardu Mark Rowley uvedl, že ve vagónu explodovalo improvizované výbušné zařízení.

12:30 - „Můžeme potvrdit, že jsme po incidentu na stanici metra Parsons Green převezli do nemocnice 18 pacientů,“ uvedla mluvčí londýnské záchranky Natasha Willsová. Podle ní není žádný v ohrožení života ani ve vážném stavu.

12:19 - Londýnští policisté se nyní na základě kamerových záznamů a svědectví cestujících snaží identifikovat člověka, který výbušninu do metra přinesl. Klíčové je také zjistit, zda pachatel jednal sám, nebo měl komplice. Veřejnost britští strážci zákona žádají o jakoukoliv informaci, která by mohla pomoci k dopadení atentátníka nebo atentátníků. Pomoci by mohly zejména snímky nebo videa.

12:06 - Televize Sky News s odkazem na policii informovala, že trhavina nevybuchla celá, důsledky útoku tak mohly být horší.

Taška s hořícím bílým kbelíkem ve vagónu londýnského metra ve stanici Parsons Green

FOTO: Sylvain Pennec, Reuters

11:53 - Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl: „Naše město tvrdě odsuzuje odporné jedince, kteří se pokoušejí použít teroru, aby nás poškodili a zničili náš způsob života.”

'There was sheer pandemonium and panic' says Neil White who was on the Parsons Green train. pic.twitter.com/clAkEAtgkG — Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) 15. září 2017

Záběry na místo atentátu včetně leteckých

11:47 - Policie zatím neví, zda šlo o čin jednotlivce, nebo bylo pachatelů více, uvedl list The Daily Telegraph.

11:44 - České ministerstvo zahraničí zřídilo nouzovou linku pro občany, kteří se v souvislosti s výbuchem v londýnském metru mohli dostat do potíží. Černínský palác zároveň vyzývá české občany v britské metropoli, aby se pokud možno vyhnuli čtvrti Fulham a nevstupovali do metra na lince District Line mezi stanicemi Edgaware Road a Wimbledon:

#UpozorněníNaCesty #Londýn: V případě nouze se můžete obracet na konzulární pohotovost ZÚ Londýn: +44 7769 682442. — MZV ČR (@mzvcr) September 15, 2017

#UpozorněníNaCesty #Londýn: Zcela se vyhněte oblasti Fulham a trase metra District Line mezi stanicemi Edgaware Road a Wimbledon. — MZV ČR (@mzvcr) September 15, 2017

11:38 - Komisař londýnské Metropolitní policie Neil Basu, který má na starosti koordinaci protiteroristických opatření, potvrdil, že jde o teroristický útok. Dodal, že je větší počet zraněných, ale číslo neupřesnil.

11:26 - Policie uzavřela jižní konec ulice Kelvedon Road. Policie uvedla: „Stanice zůstává uzavřena a doporučujeme lidem, aby se oblasti vyhnuli.“

11:23 - Podle deníku Daily Mail je zraněných asi dvacet.

11:21 - Cestující ve vlaku metra, který jel za soupravou, v níž došlo k explozi, popsali, že viděli lidi od místa výbuchu utíkat po kolejích. „Viděli jsme lidi běžet po trati. Asi třicet nebo čtyřicet,“ řekla Nicola Linnellová.

11:20 - Policie výbuch ve vagónu soupravy metra vyšetřuje jako teroristický útok, informovaly stanice BBC a agentura AFP.

11:15 - Vývojář Sylvain Pennec, který byl ve vagónu asi deset metrů od místa výbuchu, popsal situaci: „Lidi začali utíkat, ale naštěstí jsme zastavili na Parsons Green, když se začaly dveře otevírat.“ K výbušnému zařízení v termo tašce z Lidlu dodal: „Vypadalo to jako kbelík s majonézou. Nevím, jestli to byla chemická reakce, nebo něco jiného, ale vypadalo to podomácku udělané.“

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cestující natočil ve stanici Parsons Green hořící tašku s kbelíkem ve vagónu metra

Podle mluvčí londýnského dopravního podniku je z bezpečnostních důvodů přerušena doprava mezi stanicemi Earls Court a Wimbledon.

11:12 - K popálené ženě na nosítkách, o níž informovala reportérka BBC Sophie Raworthová, novinářka dodala: „Měla popálený obličej, byla při vědomí, dostávala kyslík a léky proti bolesti. Vypadalo to, že je popálená na celém těle od hlavy až k patě.“



10:57 - Místo, kde k explozi došlo:

Výbuch v londýnském metru ve stanici Parson's Green

FOTO: Novinky

10:49 - Na místo dorazil tým pyrotechniků. Akci řídí protiteroristické oddělení londýnské policie SO15.

10:44 - Jeden ze svědků Sham viděl muže se zakrváceným obličejem: „Bylo tam hodně kulhajících zakrvácených lidí. Jeden kluk, kterého jsem viděl, měl krví pokrytý obličej. Nikdy jsem nic takového neviděl.“

10:39 - Reportérka BBC Sophie Raworthová viděla, jak na nosítkách odnášeli ženu s popáleným obličejem a nohama.

Ve vlaku londýnského metra došlo k explozi.

FOTO: Kevin Coombs, Reuters

10:38 - Na Twitteru se objevilo video hořícího zavazadla ve vagónu.

10:34 - Cestující Emma popsala paniku ve stanici: „Utíkali jsme dolů po schodech jako o život, jako při sprintu, byla jsem šťastná, že mám tenisky. Seběhla jsem dolů po schodech a po chvíli se lidé začali vršit jeden na druhém, protože padali, jak se snažili tak rychle utíkat. Pode mnou byly dvě dámy a vpravo kluk, který byl natlačený na beton.“

Na místě už jsou ozbrojení policisté.

FOTO: Kevin Coombs, Reuters

10:25 - Několik lidí má popálené obličeje. Podle svědků došlo ve vagónu k výbuchu zavazadla. Uživatelé sociálních sítí podle BBC referují o tom, že měl ve vagónu vybuchnout plastový kýbl zabalený do igelitové tašky ze supermarketu.

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017

10:02 - Na Twitteru se objevil snímek, který byl údajně pořízen ve vagónu, kde došlo k explozi. Jeho autenticitu ale nelze ověřit.