Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalin výroky obou politiků, že Turecko nepatří do EU, podle listu Hurriyet odsoudil: „Skutečnost, že Německo a Evropa napadají Turecko a Erdogana a ignorují jejich základní a aktuální problémy, je odrazem zužujícího se obzoru Evropy. To, že se Merkelová ani Schulz v debatě nedotkli diskriminace a rostoucího rasismu ukazuje, kam se až dostala německá politika.”

„Doufáme, že problematická atmosféra, ve které se turecko-německé vztahy staly obětí politické krátkozrakosti, skončí,” uvedl dále mluvčí na Twitteru.

Turecko v EU nechce Merkelová ani Schulz



„Je jasné, že Turecko by se nemělo stát členem EU,“ řekla v debatě se svým sociálnědemokratickým vyzyvatelem německá kancléřka z křesťanskodemokratické CDU. Chtěla by také uzavřít fondy, z nichž Ankara čerpá v souvislosti s přípravou na vstup do EU.

Podobné názory vyjádřil i Schulz, podle nějž Turecko nyní dělá „obří kroky pryč od Evropy”. Proto prohlásil: „Jestliže se stanu německým kancléřem, pak navrhnu Evropské radě, že bychom měli ukončit přístupové rozhovory s Tureckem.“ Na upozornění, že na to je potřeba souhlas všech zemí EU, dodal: „Nevím, zda můžeme uspět ve všech těchto zemích, ale budu za to bojovat.“ [celá zpráva]

Mluvčí německé vlády v pondělním prohlášení uvedl, že Turecko v současné chvíli není připraveno stát se členem EU, a dodal, že otázka tureckého členství v unii se před německými volbami nestane předmětem debaty evropských lídrů. Kancléřka Merkelová se tématu bude věnovat v říjnu.

EK zveřejní, jak Turecko plní podmínky



Rozhodnutí o zastavení přístupových jednání s Tureckem je na členských zemích Evropské unie, připomněl v pondělí mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas. Ocitoval také týden staré vyjádření předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera před diplomaty EU: „Rád bych, aby občané Turecka pochopili, že je to jejich stávající vláda, která Turecku znemožňuje vstup do EU.“

Podle Schinase je velmi pravděpodobné, že se Juncker bude vztahům s Tureckem věnovat 13. září ve svém projevu o stavu EU. Už tuto středu komise plánuje zveřejnit další pravidelnou zprávu o plnění dohody s Tureckem, která loni výrazně omezila migrační tlak na takzvané balkánské trase.