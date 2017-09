Polská média s odvoláním na italskou agenturu ANSA upozornila, že uprchlík Butungu měl v Itálii platný pobyt do roku 2018 a v zemi požádal o azyl. Jako jediný je plnoletý, proto policie zveřejnila jeho totožnost. Zbývající tři násilníci ve věku od 15 do 17 let, původem z Maroka a Nigérie, se přiznali.

Guerin Butungu (na snímku) je ze skupiny násilníků jediný plnoletý.

FOTO: ČTK/AP

Celá čtveřice byla registrovaná v organizaci Freedom sdružující uprchlíky. Před dvěma měsíci ji opustili a od té doby nikdo nevěděl, kde se zdržují a co se s nimi děje. Policie potvrdila, že Butungu se v jedné restauraci v Pesaru necelý rok učil na číšníka, avšak učební obor neukončil potřebnou zkouškou.