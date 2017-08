„Hrob vypadá tak uboze. Žádné stopy po lásce. Vypadá to tak, jako kdyby tam strýček Helmut ležel už třicet let,“ stěžoval si týdeníku Bunte Kohlův synovec Harald Getrey (65).

Dodal, že ho šokoval železný plot kolem místa strýcova posledního odpočinku. „To by se mu určitě nelíbilo. Musel by se v hrobě otáčet, kdyby to věděl. Miloval lidi. Když kráčel parkem na oběd do své oblíbené restaurace Domhof, těšilo ho, že si může s lidmi poklábosit. Právě on, kancléř sjednotitel, který strhl berlínskou zeď,“ kroutí hlavou synovec s tím, že „Maike si bohužel znovu prosadila, jak ho izolovat od nejbližších, přátel i spolupracovníků“.

„V prvních dvou týdnech po posledním rozloučení si sem našlo cestu denně až 1500 lidí,“ podotýká Matthias Nowack, mluvčí města Špýr.

Tmavě zelená ohrada, strohá dřevěná deska bez květin a svíček a velká kamera na stromě nalevo od hrobu zvedly vášně. Diecézní úřad biskupství ve Špýru potvrdil, že monitorovací systém nechala naistalovat Maike Kohlová-Richterová, aniž záležitost konzultovala s katedrální kapitulou, natož aby od ní získala souhlas.

Maike od něho odehnala blízké

Getrey připomíná, že rodinná hrobka se nachází v Ludwigshafenu-Friesenheimu. „Tady leží strýčkovi rodiče, teta Hannelore, jeho první manželka. Vím, že strýc Helmut opakovaně vyjádřil přání spočinout vedle nich,“ poznamená syn Kohlovy straší sestry Hildegard, která zemřela v roce 2003 ve věku 81 let.

Synovec nezastírá, že Maike od začátku mimořádně žárlila na Kohlovo okolí. Proto od něho zapudila oba syny, Waltera (54) a Petera (51), i jeho přítele a řidiče Eckiho Seebera (79). „Nejraději by úplně vymazala minulost,“ stěžuje si.

Když v roce 2004, tři roky po smrti Hannelore, exkancléř představil rodině mladou Maike, překvapil ji. „Zopakoval tehdy, že se v žádném případě podruhé neožení,“ vybavuje si Getrey s tím, že za zlom považuje únor 2008.

Kohla tehdy stihla v jeho domě v Ludwigshafenu mrtvice, spadl ze schodů, poranil si temeno hlavy a musel být operován na univerzitní klinice v Heidelbergu. „Oženil se a už nebyl jako dřív. V posledních letech byl příliš nemocný na to, aby dokázal proti vůli paní Maike cokoli prosadit,“ uzavírá synovec.