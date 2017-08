Britská královna neuvolní trůn Charlesovi

Spekulace, že by britská královna Alžběta II. odstoupila a předala své pravomoci do rukou prince Charlese, v neděli vyvrátily zdroje z Buckinghamského paláce, které citoval list The Sunday Times. O regentství by se uvažovalo jen v případě vážné nemoci Alžběty II., kdy by nemohla vykonávat svou funkci.